VIDEO | Cámara interior de carro capta a un demonio en la parte trasera del vehículo

Cuando vas manejando solo, en especial de noche, lo que menos esperas es miedo, pues generalmente te distraes escuchando música o atento al camino, sin esperar ninguna aparición.

Sin embargo, esta clase de acontecimientos son muy frecuentes en la cultura popular, ya que historias de que se subió una persona al carro cuando este aún está en marcha, son frecuentes.

Y es que estas historias tratan de entidades malignas o hasta de personas que se te subieron y tú ni cuenta te diste dónde, ni cómo es que se bajó, pero sí te pegan un susto de antología.

DEMONIO APARECE EN EL ASIENTO TRASERO

Prueba de ello fue el que recientemente se viralizó en internet y compartido en la cuenta de TikTok @demonio de ojos amarillo, en el que se ve a un conductor dentro de su auto, muy quitado de la pena.

Entonces, la cámara interior del carro, enfocada hacia el asiento trasero, empieza a mostrar una cosa extraña: en el asiento del copiloto, en la parte trasera, se ve cómo sobresale un rostro de facciones distintas.

En las imágenes se ve al automovilista completamente solo y ajeno a lo que ocurre en la parte de atrás, ya que está revisando su teléfono.

Y de pronto, la silueta detrás del asiento empieza a tomar forma, la cual se va haciendo más visible hasta dejar ante la cámara el rostro de ojos brillantes, que miran hacia el frente, sin que el conductor se dé cuenta de su presencia.

Luego se ve cómo una mano se fija sobre el asiento del copiloto y el rostro se ve completamente: se ven ojos hundidos y de piel pálida, dejando entrever que podría no ser humano.

Por fin, luego de desocuparse del teléfono, el automovilista por fin se da cuenta de lo que pasa, por lo que al mirar hacia atrás ve el rostro pálido y de ojos hundidos, para luego salir destapado de la unidad.

Aunque los internautas han cuestionado su veracidad, la realidad es que el mundo de lo invisible existe y busca la manera de hacerse presente. Al final, los demonios engañan; en tanto, otros afirman que puede tratarse de algo real. Al final usted tiene la última palabra.