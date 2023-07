VIDEO | Boda civil es cancelada por una broma de la novia

Una joven pareja que se encontraba en el Registro Civil para contraer nupcias, ante el juez, se mostró muy sorprendida luego de que el representante de la ley les cancelara el matrimonio por una "pequeña broma" de parte de la novia.

Mientras se encontraban en la solemne ceremonia el juez le pregunta a al "Señor Danilo, es de su libre y espontánea voluntad casarse con la señorita Miriam?, a lo que el joven responde que sí.

Luego de esto el juez procede a realizarle el mismo cuestionamiento a la novia para saber si era por su voluntad que estaba ahí y si deseaba casarse con Danilo, sin embargo, la joven decidió jugarle una broma a su amado respondiendo que no, para después soltarse riendo y decir que sí.

El momento causó la risa de todos los presentes, hasta del novio, pero no causó el mismo efecto en el representante de la ley, quien a pesar de las disculpas de la mujer decidió cancelar la ceremonia.

“No puede, no puede bromear. No tiene disculpa. Infelizmente, hoy no podremos realizar la ceremonia”, le dijo a los jóvenes, quedándose muy sorprendidos en tanto que Miriam trataba de explicarle que era por los nervios que había actuado así, sin embargo, no cambió de parecer y les pidió que pasaran con la secretaría si deseaban reprogramar las nupcias.

El hecho fue compartido en redes sociales lo que causó que la publicación se inundara de comentarios en donde muchos de ellos destacaban el poco sentido del humor del juez, entre los que destacan que “cuando les conviene son estrictos con la ley”, mientras que en otros desean que ojalá siempre las autoridades “respetaran todos los artículos de la ley”.

Otros internautas aprovecharon para encontrarle el lado amable a la situación con comentarios hacia el novio de que esto "pudiera ser una señal de la vida" o que se le está presentando "una segunda oportunidad".

A pesar del debate que surgió en las redes sociales sobre el caso, si el actuar del juez fue el correcto, es importante señalar que al estar frente a la ley debemos de cuidar nuestras palabras ya que aunque para nosotros sea una simple broma los representantes de la ley lo pueden tomar como una declaración jurídicamente válida.