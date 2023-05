VIDEO | Al estilo Peso Pluma: lanzan corrido tumbado de la tabla del 9

El éxito que ha tenido en los últimos meses el cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, ha alcanzado hasta los más pequeños, quienes hasta piden sus canciones en sus fiestas escolares.

Cuando la popularidad de Peso Pluma creció, un maestro de secundaria le envió un mensaje por Instagram en el que le pedía que grabara una canción de las tablas de multiplicar para que sus alumnos se las aprendieran.

El cantante de corridos tumbados reaccionó a la petición del docente y le dio "me gusta" a su publicación; sin embargo, la canción de las tablas de multiplicar no se grabó, hasta que hace unos días un tiktoker que se hizo llamar "Erick Pluma" o "Peso Plumón" creó su propio corrido tumbado con la tabla del 9.

En una parodia muy divertida, "Erick Pluma", quien se dedica a animar fiestas infantiles, caracterizado con un peinado muy similar al de "Doble P", interpretó su corrido tumbado de la tabla de multiplicar, que rápidamente se viralizó en redes sociales.

"Erick Pluma, o plumón o lápiz, como me quieran llamar, ¡pero de que se aprenden las tablas, se las aprenden!"

"Y va la más difícil, la del 9 y hasta yo me la aprendí. ¡Eah!", inicia la canción que suena como un corrido de Peso Pluma.

El tema de la tabla del 9 fue muy bien recibido por los internautas, quienes expresaron divertidos sus comentarios a "Erick Pluma" y dijeron que era lo mejor que habían escuchado.

"Hasta que escuché algo bueno y educativo en ese género", "Fuera tan amable de ahora cantar una con el verbo To be, mis alumnos y yo le agradeceremos", "¿Tendrás la del 7? Es que con esa sí me reapendjo","Todo mundo sabe que la más difícil es las del 7", "Hagan todas las tablas de multiplicar, sería algo provechoso para la niñez y juventud", opinaron los usuarios de internet.