Uno de los antihéroes más importantes de Marvel llegará al MCU en Spider-Man 4

La próxima entrega del Spider-Man protagonizado por Tom Holland, titulada Spider-Man: Brand New Day, ya está generando grandes expectativas entre los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Con un estreno previsto para el 31 de julio de 2026, la película promete importantes incorporaciones, entre ellas, una que ha entusiasmado a los seguidores de los cómics: la llegada de Punisher.

UN ANTIHÉROE CON HISTORIA EN MARVEL

Jon Bernthal ha sido confirmado como el encargado de dar vida a Frank Castle, mejor conocido como Punisher.

Este personaje no es ajeno al universo Marvel, ya que tuvo una participación destacada en la serie Daredevil y en su propia serie The Punisher, ambas bien recibidas por el público. Sin embargo, esta será la primera vez que el actor aparezca en una película del MCU vinculada directamente a Spider-Man.

La inclusión de Punisher en la trama sugiere un tono más oscuro y maduro para esta cuarta entrega, lo que podría marcar un cambio en la narrativa de la franquicia del joven superhéroe.

¿QUÉ SABEMOS HASTA AHORA DE SPIDER-MAN 4?

Pese al entusiasmo que ha generado el anuncio, los detalles sobre Spider-Man: Brand New Day aún están bajo llave. Lo que sí se ha confirmado es el regreso de Zendaya como MJ y Jacob Batalon como Ned. Además, se ha mencionado que Sadie Sink formará parte del elenco, aunque su rol aún no ha sido revelado.

La historia tomará lugar justo después de los eventos de Spider-Man: No Way Home (2021), lo que abre la puerta a nuevas amenazas y alianzas. Aunque Punisher es conocido por su enfoque brutal hacia la justicia, todavía no se sabe si será un aliado o un obstáculo para Peter Parker.

Curiosamente, Jon Bernthal y Tom Holland ya compartieron un proyecto anteriormente.

Ambos trabajaron juntos en Pilgrimage (2017), donde iniciaron una buena relación profesional y personal. Esta química podría trasladarse a la pantalla en el próximo filme del arácnido.

EXPECTATIVA CRECIENTE ENTRE LOS FANS

El anuncio ha elevado el interés en Spider-Man 4, no solo por su elenco sino también por el giro que puede tomar la historia con la inclusión de un personaje tan complejo como Punisher.

A medida que se acerque la fecha de inicio del rodaje, se espera que Marvel revele más sorpresas que podrían consolidar esta película como uno de los grandes eventos cinematográficos del MCU.

Por ahora, los seguidores tendrán que esperar, pero la promesa de acción, intensidad y nuevos desafíos para el Hombre Araña ya está sobre la mesa.