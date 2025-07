"Un triste privilegio". Fotógrafo muestra la última sesión de fotos de las mellizas asesinadas en Hermosillo

Un criminal apagó sus sueños; ellas intentaron proteger a su hermanita, pero las balas les arrebataron su último aliento

Los sueños, anhelos y alegría les fueron arrancados de tajo por las manos de un criminal, que no se tocó el corazón en despojarlas de su madre, mucho menos se tocó el corazón para quitarles la vida.

Hoy, su historia ha conmocionado a Sonora, y ha puesto en el foco a México, ya que un crimen así no pasó desapercibido. Sus cuerpos, con heridas de bala y en avanzada descomposición, fueron encontrados el sábado 5 de julio por la tarde. Un día antes, el mismo criminal había asesinado a su madre, Margarita, cuyo cadáver quedó tirado a poca distancia del sitio donde las hallaron.

Y ha causado tanto dolor, que quienes conocieron a las mellizas Meredith y Medelin, de nueve años de edad, compartieron imágenes de ellas y de su hermanita Karla, así como la exigencia a las autoridades de justicia.

FOTÓGRAFO MUESTRA LA ÚLTIMA SESIÓN CON LAS MELLIZAS

Pero quien compartió en su cuenta de Facebook uno de los momentos más felices de las pequeñas fue el fotógrafo Bela Walther, quien les tomó su sesión de fotos vestidas de graduadas.

En su publicación, el profesional de la lente la tituló como "Un triste privilegio", y describe cómo eran las pequeñas en la última sesión de graduación. Las llamó "dos niñas maravillosas alegres, sonrientes y felices, acompañadas de su hermanita pequeña quien admiraba y estaba felíz de ver a sus hermanas vestirse de ´graduadas´ y su madre que irradiaba amor, alegría y cuidados de sus detalles", inicia el post.

Contó cómo su madre les arreglaba el cabello y les decía cómo posar para la foto, ya que ellas "se carcajeaban". Narra cómo ellas interactuaban con su madre, quien le preguntó con quién de sus mejores amigos se tomaría la foto, una contestó: "Con mi hermana"; de ahí la imagen en la que aparecen juntas.

Cuenta cómo las instruyó para que salieran bien en las fotos del certificado, pero que fue inútil, ya que ellas eran toda sonrisa. "Y así fue su última sesión... se graduaban el miércoles", y aunque anualmente se le quedan fotos, esta vez fue distinto, pues las habían asesinado y nadie las recogería.

"Cómo fotógrafo, me es grato encontrarme con gente q avanza en su vida y platicar, yo le tomé la graduación a tal o cual persona o que me encuentren y me digan se acuerda de mi usted Me tomó las fotos en tal y cual. Evento o situación. Pero hoy solo puedo decír q tuve el triste privilegio de tomar la última sesión de las niñas que......Están en las Noticias....", escribió en la publicación.

Pidió que si Dios existe que las niñas no recuerden sus últimos momentos, que estén en paz, disfrutando del paraíso "donde no hay lágrimas, y nadie se acuerda de las cosas viejas que pasaron".

Además, se cuestiona los motivos del crimen, además de que observó que muchos lo politizarían, pero también pensaba que lo ocultarían. A la vez, pidió justicia "Para q ya no vivamos los tristes privilegios, de haber sido sus Maestros, Amigos, familiares o conocidos".