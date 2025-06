Super Mario Strikers de GameCube llega al catálogo de Nintendo Switch 2

Después de una larga espera, Nintendo finalmente ha comenzado a incluir juegos de GameCube en su servicio de suscripción Nintendo Switch Online, ahora exclusivo de la nueva consola Switch 2.

Esta plataforma, que presume tener la capacidad gráfica suficiente para correr títulos más exigentes, poco a poco comienza a cumplir la promesa de expandir su catálogo con clásicos inolvidables.

UN CLÁSICO DEL DEPORTE REGRESA AL CAMPO

Uno de los primeros títulos en sumarse a esta renovada biblioteca es Super Mario Strikers, el recordado juego de fútbol con tintes arcade que originalmente vio la luz en 2005 para GameCube.

Su regreso fue anunciado oficialmente a través del canal de YouTube de Nintendo, aunque algunos fanáticos ya lo esperaban desde que se filtraron pruebas del juego durante los primeros eventos privados de la Switch 2.

Desarrollado por Next Level Games, este título se ganó el cariño del público por su dinámica desenfrenada y su particular visión del fútbol. Aquí no existen árbitros, reglas o sanciones. En lugar de eso, los jugadores pueden empujar, lanzar objetos como caparazones o plátanos, e incluso usar rayos para desestabilizar al rival. Todo se vale con tal de marcar goles.

Los equipos están compuestos por un capitán, como Mario, Peach o Bowser, acompañados por personajes secundarios como Toads o Koopas. Cada uno tiene habilidades únicas y puede ejecutar súper tiros que, si se cargan correctamente, permiten anotar hasta dos goles de una sola vez.

UNA APUESTA NOSTÁLGICA Y COMPETITIVA

Super Mario Strikers fue muy bien recibido en su momento por ofrecer una experiencia diferente, enfocada en la acción y el juego competitivo tanto en solitario como en multijugador. Su inclusión en el servicio de Switch Online no solo representa una dosis de nostalgia para los veteranos, sino también una oportunidad para que nuevas generaciones descubran uno de los títulos deportivos más originales del universo Mario.

Nintendo ha prometido seguir ampliando su biblioteca de GameCube en Switch 2, así que este lanzamiento podría ser solo el principio de una nueva etapa para los amantes de los clásicos.