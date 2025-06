¡Súbele al volumen! Canciones de metal para un entrenamiento lleno de energía

Si se está buscando el impulso perfecto para la rutina de ejercicio, el metal podría ser el mejor aliado. Con guitarras estridentes, baterías demoledoras y letras cargadas de fuerza, este género musical no solo estimula la mente, sino que también puede potenciar el rendimiento físico durante el entrenamiento.

Aunque muchos prefieren música electrónica o reguetón para mantenerse activos, estudios recientes han demostrado que los géneros más agresivos, como el metal, ayudan a liberar adrenalina, mejorar la resistencia y mantener la concentración.

CANCIONES DE METAL PARA UN ENTRENAMIENTO LLENO DE ENERGÍA

La intensidad sonora del metal genera una descarga emocional que se traduce en más fuerza y motivación en el gimnasio, en la pista o durante una sesión intensa de HIIT.

"PAINKILLER" – JUDAS PRIEST

Un clásico del speed metal con un ritmo vertiginoso y la voz aguda de Rob Halford que mantendrá enérgico desde la primera repetición.

"WALK" – PANTERA

El groove metálico de este tema lo hace ideal para rutinas de fuerza. Su riff pesado y constante es perfecto para levantar pesas.

"HAIL TO THE KING" – AVENGED SEVENFOLD

Un track potente y melódico que ayudará a mantener el enfoque y la determinación.

"INDESTRUCTIBLE" – DISTURBED

Con una letra motivadora y un ritmo marcial, esta canción es prácticamente un himno para quienes buscan superarse en cada entrenamiento.

"MASTER OF PUPPETS" – METALLICA

Cargada de velocidad y técnica, esta pieza emblemática del thrash metal puede marcar el ritmo de cualquier circuito intenso.

THE WAY OF THE FIST" – FIVE FINGER DEATH PUNCH

Ideal para quienes practican deportes de contacto o entrenamientos de combate, su agresividad canaliza la energía de forma controlada.

"DUALITY" – SLIPKNOT

Esta canción mezcla agresividad y melodía, perfecta para mantener el ritmo en sesiones largas.

"HOLY WARS... THE PUNISHMENT DUE" – MEGADETH

Con cambios de tempo y virtuosismo técnico, este clásico es ideal para rutinas variadas o intervalos de alta intensidad.

"MY CURSE" – KILLSWITCH ENGAGE

El metalcore también tiene su lugar en el gimnasio. Esta canción equilibra fuerza y emoción, motivando en cada acorde.

Además del ritmo, el metal ofrece una actitud desafiante que puede ayudar a sobreponer al cansancio y seguir adelante cuando el cuerpo pida detenerse. Así que la próxima vez que se esté armando el playlist de entrenamiento, se puede considerar incluir algunas de estas canciones.