Si tuviste un N64, estos juegos clásicos te harán sonreír al recordarlos

Si creciste en los años 90 y tuviste la suerte de tener una Nintendo 64, sabes que no era solo una consola: era una máquina del tiempo que te transportaba a mundos mágicos, pistas de carreras alocadas y aventuras inolvidables.

A día de hoy, muchos seguimos recordando esos momentos con una mezcla de nostalgia y alegría. Y aunque los gráficos han evolucionado y las consolas actuales ofrecen experiencias impresionantes, hay algo en aquellos juegos clásicos que sigue tocando una fibra muy especial.

En esta nota, queremos recordarte algunos de los títulos más icónicos de la N64. Puede que ya los hayas jugado mil veces, pero leer sobre ellos te hará sonreír como si fuera la primera vez que encendiste la consola.

LOS JUEGOS CLÁSICOS DE NINTENDO 64

Super Mario 64

Imposible empezar esta lista sin mencionar Super Mario 64. Fue el primer juego en mostrar cómo un mundo tridimensional podía sentirse tan natural y divertido. Explorar el castillo de Peach, lanzarte por cuadros mágicos y enfrentarte a Bowser fueron momentos que marcaron a toda una generación.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Hablar de Ocarina of Time es hablar de una obra maestra. La historia de Link viajando a través del tiempo, enfrentando peligros y resolviendo acertijos, fue un antes y un después en el mundo de los videojuegos. Muchos aún recuerdan la emoción de tocar su primera melodía con la ocarina o de cabalgar por las vastas llanuras de Hyrule.

Mario Kart 64

Si alguna vez lanzaste un caparazón azul en el último segundo o caíste en el abismo de Rainbow Road, entonces sabes que Mario Kart 64 no era solo un juego de carreras. Era una mezcla perfecta de diversión y caos que reunía a amigos y familiares frente al televisor durante horas.

Donkey Kong 64

Donkey Kong 64 trajo consigo un mundo lleno de color, humor y toneladas de plátanos por recolectar. Aunque muchos lo recuerdan por su pegajosa canción del DK Rap, también es cierto que ofreció uno de los mundos más grandes y variados de la consola.

Star Fox 64

"Do a barrel roll!" ¿Te suena familiar? Star Fox 64 no solo nos trajo combates espaciales épicos, sino también un elenco de personajes entrañables. Con su sistema de comunicación entre pilotos, fue un título adelantado a su tiempo que dejó frases grabadas en nuestra memoria.