RETO VISUAL: Encuentra el error en 5 segundos

Debes de encontrar en solo 5 segundos el error en la imagen para decir ¡LO LOGRÉ!, pero recuerda que este reto además de tener buena visión pondrás a prueba tus conocimientos de la naturaleza.

PUBLICIDAD

En la siguiente imagen se observan varios animales en lo que pudiera ser su hábitat natural pero existe algo que no concuerda.

Aquí está la imagen del reto, recuerda poner atención en los detalles.

¿Lo conseguiste?, sin aún no tienes la solución puedes intentar las veces que quieras, no existe límite de oportunidad, pero si de tiempo, recuerda son sólo 5 segundos.

Si ya de plano no encuentras el error, no te preocupes muchos han fallado, pero no te quedes con la duda, aquí tienes la solución.

Solución: