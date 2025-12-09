  • 24° C
Viral

Registro Nacional de Infieles: ¿Qué es, cómo funciona y por qué se volvió viral desde un Excel?

Este portal es inspirado en un sitio web que organizaba los relatos por país, edad, ciudad y ocupación y se ha viralizado en México a través de TikTok

Dic. 09, 2025
En medio de una avalancha de tendencias que dominan las redes sociales cada semana, una búsqueda ha logrado mantenerse y crecer con una velocidad inesperada: Registro Nacional de Infieles.

Lo que comenzó como una simple lista en Excel, compartida de forma casi artesanal entre usuarias de TikTok, escaló hasta convertirse en un fenómeno internacional que mezcla entretenimiento, catarsis colectiva, exposición pública y, por supuesto, polémica.

¿QUÉ ES EL REGISTRO NACIONAL DE INFIELES?

El origen del viral se remonta a Perú y Colombia, donde comenzaron a circular hojas de cálculo editables en las que personas, principalmente mujeres, compartían testimonios de infidelidad con nombres, edades y datos personales de sus exparejas.

La dinámica, conocida como las "listas de las girls", creció tan rápido que los archivos eran eliminados, rescatados mediante capturas de pantalla y luego subidos nuevamente, como si fuera un juego infinito del gato y el ratón.

El éxito de estas listas llevó a su evolución: un sitio web llamado Red de Anécdotas de Infidelidad, que organizaba los relatos por país, edad, ciudad y ocupación.

Aunque esta plataforma ya no está disponible, su legado dio paso al Registro Nacional de Infieles, un portal que actualmente sigue activo y que se ha viralizado especialmente en México gracias a TikTok.

¿CÓMO SE PUEDE ACCEDER Y PARTICIPAR EN EL REGISTRO NACIONAL DE INFIELES?

El Registro Nacional de Infieles está disponible en la página web aquí, la cual permite sumar relatos mediante un formulario donde se solicita nombre, apellido, edad, ocupación, país, ciudad e historia de hasta 500 caracteres.

Se pueden agregar imágenes y especificar detalles como fecha del supuesto suceso. Además, ofrece filtros por género, país y edad para facilitar las búsquedas.

Sin embargo, el sitio advierte desde el inicio que "todo el contenido es inventado con fines de entretenimiento", lo que funciona como un paraguas legal y como un recordatorio de que no se trata de una base de datos real ni verificable.

Aun así, cuenta con un apartado de "historias destacadas", supuestamente revisadas antes de publicarse.

Las personas pueden consultar registros introduciendo un nombre directamente en el buscador o mediante los filtros mencionados. También existe la opción de reportar casos por información falsa, ataques personales, falta de consentimiento o inclusión de menores.

La popularidad de la lista ha reabierto debates sobre privacidad, difamación y violencia digital. No es la primera vez que el tema llega al terreno público: en México, incluso se ha discutido en el Congreso de la Ciudad de México dentro del contexto de reformas vinculadas al divorcio e infidelidad.

Aunque el sitio insiste en su carácter "ficticio", la dinámica se mueve en una zona gris: mezcla humor, desahogo emocional y una exposición que puede tener consecuencias legales. Aun así, el fenómeno sigue creciendo y se ha convertido en uno de los virales más comentados de los últimos días.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


