Recibe 270 mil pesos como premio a su honradez

Un joven de 17 años, residente de Chula Vista, California, buscando hacer lo correcto, como su madre siempre le enseñó, devolvió un bolso que encontró en un supermercado.

Una mujer identificada como Melina Márquez, amiga de la dueña del bolso, a través de sus redes sociales relató la hazaña del jovencito, por lo que difundieron un video para encontrarlo.

"¿Alguien conoce a este joven? Una amiga fue a Ralph´s, en la calle H por Southwestern College y olvidó su bolso en el carrito de compras", escribió.

La usuaria confirmó que el adolescente llegó hasta la casa de su amiga con el bolso y todo lo que contenía, pero en la confusión y la sorpresa, la dueña se olvidó de darle alguna recompensa, por lo que hicieron todo lo posible para localizarlo.

"Mi amiga abrió la puerta y recibió al joven, pero estaba muy confundida y solo le dio las gracias y volvió a entrar. Por lo que no pensó en darle alguna recompensa, pero confiamos que con el poder de las redes sociales, podamos dar con él", señaló.

Márquez creó una página de recaudación de fondos en línea para el joven que en un solo día logró reunir 115 mil dólares (22 mil pesos).

"Este joven fue criado por padres increíbles y esto necesita ser contado", dijo la mujer.

