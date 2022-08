Queda atorada en el muro fronterizo y los "coyotes" la abandonan

Agentes asignados en la frontera de México con San Diego, California, acudieron a una llamada de auxilio en la que les informaban de una mujer atrapada en el muro divisorio, quien había sido abandonada a su suerte por traficantes de personas.

La fémina es una migrante salvadoreña, quien pretendía cruzar a territorio norteamericano con la ayuda de "coyotes", como se le conoce a quienes se dedican a pasar personas de manera ilegal, pero en un momento dado la quedó atrapada entre dos vigas de acero del muro.

Aaron M. Heitke, jefe de la patrulla del sector de San Diego, publicó vía Twitter varias imágenes del momento en que los agentes trabajan para liberar a la mujer.

Heitke informó que los traficantes utilizaron un gato mecánico para abrir una parte del muro fronterizo, por una zona que les es más fácil introducir ilegales a Estados Unidos a través de puntos de la valla que no son inspeccionados.

Sin embargo, el gato mecánico resbaló y la desafortunada fémina quedó atrapada al cerrarse de nuevo los barrotes. Los traficantes no tuvieron compasión de ella y la dejaron sola y a su suerte.

La salvadoreña fue liberada gracias a un trabajo conjunto de la Patrulla Fronteriza con el Departamento de Bomberos de San Diego y autoridades de México.

This morning smugglers jacked a portion of the fence open to illegally cross an El Salvadoran into the U.S. When the jack slipped & pinned the woman, they abandoned her. #USBP, #EMS, #SDFD and #GN_Mexico_ responded and were able to free her. #FirstResponders #border #CBP pic.twitter.com/5eT6fq7A5a