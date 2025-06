Psicóloga analiza las 7 lecciones que dejó el live action de Lilo y Stitch

El reciente live action de Lilo & Stitch ha sido un éxito en taquilla y en emociones, reviviendo el cariño por una de las historias más entrañables de Disney. Más allá de la nostalgia, esta nueva versión ha sido reconocida por rescatar valiosas enseñanzas sobre la familia, la identidad y la empatía.

La psicóloga Alejandra Muñoz compartió su análisis sobre las lecciones más significativas que transmite la película, recomendándola especialmente para disfrutar en familia.

7 LECCIONES QUE DEJÓ EL LIVE ACTION DE LILO Y STITCH

Todos los tipos de familia son válidos

Alejandra Muñoz resalta que el mensaje central de la cinta es la validación de todos los tipos de familia. No importa su tamaño, estructura o los roles tradicionales que cada miembro cumpla. Lo importante, dice, es el apoyo mutuo. Este punto es especialmente valioso para los niños, ya que les permite entender que su realidad familiar, aunque distinta, también es digna y amorosa.

La diversidad en la familia es lo que la hace única

En la sociedad se tiene una idea preestablecida de cómo debe ser una familia: padres de cierto modo, hijos con un comportamiento esperado. Sin embargo, la película rompe con esta visión y muestra que lo verdaderamente valioso está en la diversidad. Para Muñoz, el verdadero valor de una familia está en el apoyo incondicional entre sus integrantes, sin importar los estereotipos.

Ohana significa familia

Una de las frases más recordadas de la película es "Ohana significa familia, y la familia nunca te abandona". Para la psicóloga, esta es la enseñanza más poderosa de toda la historia. Además, subraya que el concepto de familia no se limita a la de origen. Puede incluir amistades profundas o vínculos elegidos por afinidad. La familia, al final, es ese grupo que permanece contigo en los momentos buenos y malos.

No necesitas una familia perfecta

Cuando Stitch dice que su familia es "pequeña y está rota, pero sigue siendo buena", nos recuerda que no es necesario cumplir con un ideal de perfección para ser feliz. Muñoz destaca que la esencia de una familia está en el cariño y la autenticidad de sus relaciones, más allá de cuántos la integren o si hay conflictos internos.

Aceptar diferentes puntos de vista

Una frase de la película dice: "No estoy loco, mi realidad es simplemente diferente a la tuya". Según Muñoz, esta reflexión nos invita a respetar otras formas de pensar. Muchas veces creemos tener la verdad absoluta, pero es más enriquecedor abrirnos a diferentes perspectivas, algo que la película enseña de manera muy sutil.

La verdadera amistad es lealtad

Lilo defiende a Stitch afirmando que, aunque sea un fastidio, es leal y nunca haría daño. Esa frase, según la psicóloga, refleja lo que significa una amistad genuina: ver más allá de las apariencias y valorar lo esencial en el otro. Ser leal, cariñoso y no causar daño son pilares fundamentales para las relaciones sanas.

Si no encajas, quizás no es tu lugar

Uno de los mensajes más poderosos que extrae Muñoz de la cinta es que no encajar no significa que algo esté mal en uno mismo. Lilo, al ser diferente, es rechazada por sus compañeras, lo que le genera dolor. Pero eso no debe llevarnos a cambiar quienes somos solo para pertenecer. Desde la psicología humanista, se habla del "olvido de mí", que ocurre cuando dejamos de ser nosotros mismos para adaptarnos a contextos que no nos aceptan.