Prompts para crear tu foto al estilo Las Guerreras K-pop con IA

La fiebre por K-Pop Demon Hunters ha salido de las pantallas para conquistar el mundo digital. Desde el estreno de su versión Sing-Along en México, los fans de esta cinta animada no solo celebran su música y estética vibrante, sino que ahora están recreando su propia versión como cazadoras de demonios gracias a la inteligencia artificial.

El resultado: retratos personalizados al puro estilo del grupo ficticio HUNTR/X que están invadiendo TikTok, Instagram y X.

Este reto viral mezcla creatividad, cultura pop y tecnología, permitiendo que cualquiera pueda transformarse en una heroína de estética neón y espíritu futurista.

Lo mejor es que no necesitas conocimientos avanzados de diseño; basta con una foto clara y acceso a una plataforma de IA, como Gemini, para comenzar la transformación.

¿QUÉ DEBES SABER ANTES DE EMPEZAR?

La tendencia nació del impacto visual y musical de la película, combinada con el auge de las herramientas generativas que pueden fusionar tus rasgos reales con estilos animados de alto detalle.

Para lograr el mejor resultado, elige una foto bien iluminada, con fondo neutro y sin filtros. De esta forma, la IA podrá detectar tus facciones y crear una imagen limpia, con proporciones coherentes y acabado profesional.

PASO A PASO PARA CREAR TU RETRATO K-POP DEMON HUNTERS

Ingresa a Gemini con tu cuenta de Google. Sube tu foto con buena luz y fondo uniforme. Escribe un prompt detallado solicitando el estilo KPop Demon Hunters, con luces neón, maquillaje llamativo y ambiente 3D animado. Ajusta los parámetros si prefieres un acabado más realista o tipo caricatura. Genera y descarga tu imagen final.

PROMPTS RECOMENDADOS PARA LOGRAR TU FOTO ESTILO K-POP DEMON HUNTERS

PROMPT 1 — ESTILO 3D ANIMADO

“Genera un retrato al estilo KPop Demon Hunters manteniendo mis rasgos reales. Quiero un acabado 3D animado, con iluminación neón, maquillaje marcado en ojos, labios brillantes y un look futurista. Vísteme con una chamarra bomber corta, top blanco y shorts de talle alto con botas tipo combate. El fondo debe ser una ciudad futurista con luces vibrantes y efecto desenfocado.”

PROMPT 2 — ESTILO HIPERREALISTA FUTURISTA

“Crea una imagen hiperrealista inspirada en KPop Demon Hunters usando mis facciones exactas. Añade un peinado largo con trenza estilizada, luces neón alrededor, maquillaje metálico y un outfit de cazadora moderna. Quiero una pose dinámica y un ambiente tecnológico detrás de mí. La imagen debe transmitir energía, estilo y una estética futurista como la del universo HUNTR/X.”

La tendencia no solo celebra el estilo visual del K-Pop, sino que también demuestra cómo la IA puede convertirse en una herramienta para la autoexpresión creativa. En el universo digital, todos pueden ser parte de esta historia luminosa y llena de poder.