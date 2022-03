Padre "hace caravana con sombrero" de su esposa

Un caso de "caravana con sombrero ajeno" fue dado a conocer en redes sociales, pues aborda el tema de la compra de un regalo que un padre no le hizo a su hijo; lo habitual en este caso es que el protagonista de la historia está divorciado y tiene conflictos de manutención con su exesposa, llamada Sofía.

El hecho ocurrió en Argentina, y la indignada mujer que lo dio a conocer señala que como se aproximaba el cumpleaños de su hijo, habló con el padre del menor para solicitarle dinero para comprarle unos tenis que el chico quería.

La petición no cayó en gracia en el hombre, quien se tramó con su ex, argumentando que no tenía dinero.

A través de capturas de pantalla se conoció la conversación, y en ella se lee a la madre del menor pedirle al hombre dinero para el calzado, mientras que al hombre se lee molesto en sus respuestas.

"Le voy a comprar a Jonás unas zapatillas buenas, necesita sí o sí", le escribió la mujer, a lo que el sujeto, al que identifica en la conversación como "Cacas", contestó: "No tengo plata, Sofía, no jodás. Cobré la mitad del sueldo, me descontaron las vacaciones, aseguró el tipo.

Sofía insistió en la petición y le reclama a "Cacas" que se gasta dinero que debía dar a su hijo, pues existía un acuerdo, en el que el recurso iba de "50-50", pero éste le contesta que jamás firmó algún documento.

No insistió más, y a los días le envió a "Cacas" una fotografía con los tenis que ella le compró al pequeño, acompañado de un mensaje que decía: "gracias a Dios tienen mamá estos niños".

Pero el hombre, aprovechando la quebrada para quedar bien con quién sabe quién, utilizó la foto que le envió su ex para atribuirse el regalo con su hijo.

"Papá siempre estará para vos, hijo, yo andaré en alpargatas pero él tiene sus pepes nuevos, nada me parece caro cuando lo gasto en mis hijos", compartió en su estado en WhatsApp.

Ella no se quedó de brazos cruzados y compartió la publicación y conversación en redes, destacando que el contacto de su ex pareja tenía el nombre de "Cacas".