One Piece: Esta será la fecha de lanzamiento de la novela de Trafalgar Law

Los fans de One Piece tienen motivos para emocionarse, especialmente quienes admiran al misterioso y carismático Trafalgar D. Water Law. La editorial VIZ Media anunció que la novela ligera centrada en el personaje será publicada en inglés el próximo 28 de octubre de 2025, bajo el título One Piece: Law´s Story.

Esta historia ofrece un vistazo profundo al pasado del capitán del Heart Pirates y ya es considerada parte oficial del universo creado por Eiichiro Oda.

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

La obra tendrá un precio sugerido de 11.99 dólares, lo que equivale aproximadamente a 225 pesos mexicanos.

En esta primera etapa, estará disponible únicamente en idioma inglés, pero no se descarta que alguna editorial en español decida traducirla y distribuirla para los lectores hispanohablantes en el futuro.

UNA HISTORIA QUE AMPLÍA EL UNIVERSO DE ONE PIECE

Law´s Story fue publicada originalmente en Japón a través de los volúmenes 4 y 7 de la One Piece Magazine, y más tarde recopilada como una novela independiente en 2020. El autor de esta obra es Shusei Sakagami, aunque contó con la supervisión directa de Eiichiro Oda, lo que garantiza coherencia y fidelidad al canon de la serie.

La novela narra la vida de Law tras separarse de la tripulación del despiadado Donquixote Doflamingo. Motivado por la memoria de su mentor, Corazón, decide formar su propia banda pirata. En el camino, se encuentra con personajes entrañables como el inventor Wolf, el oso polar Bepo y los huérfanos Shachi y Penguin, quienes eventualmente se convierten en sus fieles compañeros.

¿QUÉ SE SABE SOBRE UNA POSIBLE SECUELA?

Gracias al éxito obtenido en Japón, la novela original de Trafalgar Law ya cuenta con una secuela lanzada en diciembre de 2024, también escrita por Sakagami. Aunque VIZ Media no ha confirmado aún su localización, es probable que la considere si las ventas de Law´s Story en inglés son lo suficientemente positivas.

Por ahora, los seguidores de One Piece deberán esperar pacientemente el estreno de esta primera entrega en octubre. Sin duda, será una oportunidad única para descubrir más sobre uno de los personajes más complejos y queridos de la saga.