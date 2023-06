Nueva serie de Disney provoca molestias en el público latinoamericano

"Primos", es una nueva serie que fue creada por la animadora estadounidense, Natasha Kline (de ascendencia mexicana), la cual fue anunciada como parte de los programas animados que se estrenarán durante este año de la empresa Disney, este anuncio se dio a conocer durante el Festival de cine de Animación de Annecy, en Francia.

La historia que nos cuenta es sobre Tater Ramírez Humphrey, una niña de 10 años con grandes sueños y que su vida toma un giro inesperado cuando sus 12 primos se mudan a vivir con su familia durante el verano, en el cual durante este proceso se descubre a ella misma.

La serie va dirigida a un público infantil y su sinopsis es digerible para todo público, sin embargo, en las redes sociales la han tachado de "racista" y "llena de estereotipos".

La avalancha que causó el tráiler de la serie fue tan grande, que la gran empresa Disney, decidió retirar el video de todas sus redes sociales, dejando solo el corto en la cuenta oficial de YouTube, pero con los comentarios desactivados.

Algunos aspectos de la serie que la comunidad latinoamericana encontraron como ofensivos fueron desde el nombre del barrio donde vive la protagonista, hasta la representación de las familias latinas.

Otro detalle importante que causó molestia, es que en el video se escucha repetidamente la frase "oye primos" y muchos usuarios de la red comentaron sobre la mala conjugación del español en la serie, ya que la forma correcta de expresarlo sería "oigan primos".

Ante estos sucesos, ha salido hablar la actriz Myrna Velasco, quien pone la voz a la protagonista de la serie, la cual no se tomó de la mejor manera un comentario que le realizaron sobre la pronunciación de dicha frase y decidió publicar varias historias en su cuenta de Instagram sobre el tema, luego de unos minutos decidió borrar dicho contenido, aunque ya se encuentra circulando por internet.

"Como recordatorio, el español no es latinoamericano, es una lengua que los conquistadores españoles forzaron a los latinoamericanos. La única razón por la que somos latinos y no nativos americanos es por esa distinción. Enójense todo lo que quieran conmigo por mis errores de ortografía y pronunciar mal palabras en español. Eso no quita el hecho de que soy una mujer México-americana y nativa-americana", expresó Myrna Velasco a través de su cuenta de Instagram.