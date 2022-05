Niño tiene pesadillas por su maestro tatuado; ya no le dará clase

Se trata de Sylvian Helaine, que, además de profesor, tiene una cuenta en Instagram con más de 90 mil seguidores.

Y es que no es porque no sepa hacer su trabajo, sino por su apariencia, ya que el docente está todo tatuado y hasta los ojos tienen cambios que atemorizan a los más pequeños; además, él se define como el "el maestro más tatuado del mundo".

El caso del Sylvian se volvió viral luego de que se diera a conocer que la junta escolar le vetó del kínder, ya que un chiquitín sufrió pesadillas, señalaron sus padres.

A raíz de ello, los padres del infante escribieron una carta a las autoridades educativas, en la que pedían que el profesor tatuado no impartiera clases a menores de 6 años.



En su defensa, el maestro, que trabaja tanto en Francia, como en Inglaterra, dijo que los menores deben aprender a tolerar a los demás, pese a su apariencia física.

"Los niños que me ven aprenden a tolerar a los demás. Cuando sean adultos, es menos probable que sean racistas u homofóbicos, y no mirarán a las personas discapacitadas como si fueran algo de un circo", señaló.

Y quizá con razón se asustaron los pequeñitos, pues el hombre tiene tatuajes extremos, como el que se practicó en sus ojos, que aunque era riesgoso, decidió correrlo.

"Tienes a un tipo que te sujeta y el otro viene con una jeringa y te la pone directamente en los ojos. Es como una tortura. No se lo recomendaré a nadie porque es doloroso, no puedes ver nada durante un par de días después. Sientes que perderás la vista, y en realidad mucha gente ha perdido la vista. Así que no lo hagas", puntualizó.