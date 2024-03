Niño enfermo de leucemia renuncia a su tratamiento para disfrutar sus días con su familia

Desde que tenía cinco años de edad, José Armando Guzmán Mendoza libra una batalla contra la leucemia linfoblástica aguda; sin embargo, a sus 13 años de edad decidió no continuar más con sus tratamientos, sino que desea disfrutar de sus días con su madre y su hermana.

Este tipo de cáncer es muy común en la niñez, y se desencadena cuando en la médula ósea una célula registra errores en su ADN; en cuanto a sus síntomas, incluyen agrandamiento de los nódulos linfáticos, fiebre, dolor en los huesos, infecciones frecuentes, moretes y sangrado de las encías, por lo que su tratamiento se basa en quimioterapias o fármacos de liberación localizada para destruir las células enfermas.

Así las cosas, en octubre José Armando, originario de Jalapa, Veracruz, sufrió una recaída; sin embargo, le dijo a su mamá que no deseaba continuar con las quimioterapias, pues ya había recibido suficientes (120), por lo que le pidió que respetara su determinación, por lo que sólo recibiría cuidados paliativos.

"Me dijeron que si quería me podían volver a poner más tratamiento, pero yo ya no quise porque es muy fuerte. Le dije a mi mamá que ya no quería tratamiento; mejor a divertir la vida y lo aceptó", señaló José Armando.

Su caso se volvió viral en redes sociales luego de que a través de un clip contara su experiencia y su más ferviente deseo: celebrar en grande sus 14 años, cosa que se cumplió luego de que se conociera su caso.

La fiesta resultó estupenda, pues asistieron cientos de personas, que le brindaron hermosos regalos, los cuales el pequeño agradeció.

En cuanto a la comida, hubo personas con negocios de alimentos que pusieron su granito de arena para cumplir el sueño de José Armando, así como música en vivo y mucha diversión.

"Las intento animar un poquito más, pero me preocupo de que solo estarán ellas dos", subrayó.

JOSÉ ARMANDO y LA LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA

El que José Armando decidiera no continuar con los tratamientos médicos, sino disfrutar sus días con su familia, trae a la mesa un tema delicado: la Voluntad Anticipada.

Esta no debe confundirse con la eutanasia (prohibida en México por la Ley General de Salud), pues de conformidad con la Ley de Salud de la Ciudad de México, es el derecho de la persona a decidir si continúa o no con tratamientos y procedimientos médicos si el paciente sufre una enfermedad avanzada o terminal.

Esta legislación está regulada en 14 estados de México, y no debe confundirse con la eutanasia, sino que en la Voluntad Anticipada no acorta no prolonga la vida, sino respeta el deceso natural y se brinda acompañamiento al paciente mediante cuidados paliativos.

El caso conmovió tanto a los veracruzanos, que cumplieron el deseo de una fiesta al jovencito, mientras que el equipo Cruz Azul, a través de un comunicado, informó que quieren cumplir el otro sueño de José Armando: conocer a los jugadores, sólo están a la espera de recibirlo.

Pese a que la decisión de José Armando y su familia también fue criticada, también se debe mantener una postura neutral, ya que sólo a él y los suyos, que han enfrentado esta situación, corresponde esta determinación.