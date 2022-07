Nada la detiene: estudia debajo de cartones y su papá lava carros

Cada persona lucha por sus sueños desde su trinchera, pero cuando ese lugar no es más que una protección de cartón, donde se van forjando las metas, estas son dignas de reconocerse.

Se trata de una pequeña estudiante llamada María Rosa, quien mientras su padre José González lava carros en las inmediaciones del óvalo Papal, para llevar el sustento a casa, ella hace sus tareas resguardada en una improvisada casita de cartón.

Padre e hija son originarios de la ciudad de Trujillo, perteneciente a la municipalidad de La Libertad, en el andino país de Perú, donde su historia se viralizó y puso en acción a los internautas, quienes se dividieron al destacar el desempeño de la menor, y otros condenando al padre por tenerla bajo los rayos del sol.

Sin embargo, lo que muchos no saben es que la pequeña no alcanzó cupo en la escuela, por lo que lleva sus clases hasta su improvisado saloncito de cartón; y como su padre no tiene con quién dejarla, la lleva consigo y está al pendiente de lo que necesita.

Y aunque parece una calamidad que se esfuerce tanto debajo de unos cartones, su constancia ha rendido frutos, pues la pequeña ha sido recompensada.

De lunes a domingo, el señor José labora, además da "lavacarros", haciendo diversos trabajos, como construcción, pintura y jardinería.

"Yo quisiera que ella sea algo en la vida. Ese es mi sueño: que mi hija tenga las oportunidades. Quisiera que me puedan brindar ayuda. Una vacante para que mi hija pueda ir al colegio", contó Don José.

A raíz de que su historia se viralizara, la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo le otorgó a María la Beca Integral de Estudios, con lo que podrá comprar lo que necesita, como útiles, uniforme y calzado, a fin de estudiar en el Colegio Hermanos Blanco, donde iniciará cursos en lo inmediato.