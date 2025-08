Nacho Beristáin asegura que a Canelo Álvarez lo "protege la maña" | VIDEO

Ignacio "Nacho" Beristáin es una de las mayores figuras del boxeo mexicano. A sus 86 años, Beristáin es miembro del Salón de la Fama del Boxeo y es considerado uno de los más grandes entrenadores de la historia del boxeo.

En una entrevista reciente, el entrenador se refirió a Saúl "Canelo" Álvarez y aseguró que boxeador lo "protege la maña". En esta nota te mostramos el video de su entrevista y te diremos qué más dijo sobre el boxeador.

¿QUÉ DIJO BERISTÁIN SOBRE CANELO ÁLVAREZ?

Tras preguntarle sobre el nombre de algunos boxeadores que hayan ensuciado ese deporte, Beristáin no dudó ni un instante y respondió: "Hay un boxeador que nunca me ha llamado la atención y tengo muchas dudas en qué es lo que está pasando con la carrera de ese peleador. Hay peleas muy dudosas, mi cerebro no alcanza a pensar como es posible que un peleador con su fortaleza física no pueda terminar sus peleas, que son peleas de trámites por nocaut".

El entrenador siguió su reflexión y expresó que Canelo Álvarez está protegido por la maña. Sobre esto señaló: "Apareció alguien que dijo que el Canelo no se toca, pero hay un policía bien chingón que lo andan investigando. Al hermano lo agarraron con carros robados y Canelo está involucrado hace mucho tiempo en lavado de dinero".

Siguiendo con el hilo de la conversación, el entrenador comentó una situación muy particular que le ocurrió en Ocotlán, Jalisco luego de una función de boxeo, donde el estaba apresurado por llegar al aeropuerto y un grupo de hombres armados lo abordó para pedirle una foto con "el patrón".

Si bien Beristáin no brindó su nombre, se cree que se trataba de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Tras el encuentro, el entrenador fue llevado al aeropuerto en una camioneta.

"El chofer era un señor mayor y no hablaba, hasta que me dijo que era coronel del ejército, pero trabajo para el patrón. Tras preguntarle quien era el patrón me dijo que el que había dado la orden de llevarme al aeropuerto. Y ese cabrón es el padrino del pinche pecoso" expresó Berisáin haciendo alusión a la conexión entre Canelo y una figura de alto perfil dentro del crimen organizado.

De esta manera, Don Nacho asegura que las peleas de Canelo Álvarez no están sustentadas en lo deportivo y puede existir cierta manipulación de resultados, fruto de su vínculo con el crimen organizado.