Muere Don Gustavo, "El Señor de la Combi", que discutió con mujer

"Ya estás descansando, pero nos duele mucho tu partida... vuelva muy alto abuelo mio", se puede leer en una publicación".

"Un gran señor, mue duele mucho su partida, el único que le pudo ganar una pelea a mujer ridícula", se puede leer en uno de los comentarios de la despedida para Don Gustavo".

Fue en el 2014 cuando fue grabado peleando con una fémina al momento de que viajaban en una combi.

Al señor se le acusó de que estaba rosando la pierna de la fémina, pero el cruce de palabras se hizo cada vez más fuerte. Al pasar de los años, un youtuber lo pudo localizar y lo entrevistó, él aseveró que lo criticaron mucho porque le había faltado el respeto a una mujer, aunque otros le aplaudieron.

Don Gustavo afirmó que en la grabación no se ve todo lo que verdadaremete ocurrió, él dijo que la señora le faltaba el respeto a la gente de forma muy despectiva.

"A mí no me toque señor pues yo soy de Alvarado, Veracrúz. "Yo por esa razón no vivo en Neza, yo vivo en Polanco" mencionaba la señora, tachándolos de nacos a todos", contó Don Gustavo".