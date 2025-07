Miles Morales no llegará al UCM según Sony: esta es la razón detrás de la decisión

Después del rotundo éxito que representó Spider-Man: No Way Home, muchos fanáticos esperaban con ansias el siguiente gran paso para el multiverso arácnido: la llegada de Miles Morales en acción real al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM); Sin embargo, esta esperada aparición no será una realidad, al menos por ahora.

SONY MANTIENE A MILES MORALES FUERA DEL UCM

A pesar de que Miles Morales se ha ganado un lugar muy especial en el corazón de los fans gracias a su papel protagónico en películas animadas como Spider-Man: Un nuevo universo (2018), así como en cómics y videojuegos, el personaje seguirá excluido de las películas del UCM.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, fue directo en una reciente entrevista con la prensa durante la promoción de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos. Ante la pregunta sobre una posible aparición de Miles en el UCM, su respuesta fue clara: "Eso no es posible".

UNA DECISIÓN ESTRATÉGICA DE SONY PICTURES

La negativa no viene de Marvel, sino de Sony Pictures. El estudio sigue siendo dueño de los derechos cinematográficos del personaje y, por ahora, prefiere mantener el control absoluto sobre Miles Morales.

Según se ha informado, Sony ha pedido específicamente que Marvel Studios no utilice al personaje hasta después del estreno de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, la próxima entrega animada protagonizada por Miles. Esta película aún no tiene fecha oficial, pero se estima que no llegará antes del verano de 2027.

¿QUÉ BUSCA SONY AL MANTENERLO FUERA DEL UCM?

Existen dos posibilidades sobre esta estrategia. Por un lado, podrían estar planeando una futura integración cuidadosamente planeada que vincule el universo animado con el mundo en acción real. Pero la teoría más sólida es que Sony quiere continuar aprovechando por su cuenta el enorme éxito de Miles, sin compartirlo con Marvel Studios.

En cualquier caso, todo indica que la esperada aparición de Miles Morales en el UCM aún está muy lejos de concretarse. Por ahora, los fans tendrán que seguir disfrutando del joven Spider-Man en los formatos en los que ya brilla: animación, cómic y videojuegos.