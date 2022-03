Maestra se viraliza por presumir sus curvas en Instagram

PUBLICIDAD

Ella se hace llamar "The Art Teacher" y en sus redes sociales muestra tanto su trabajo como maestra, y vestida con sus mejores outfits.

La mujer tiene poco más de medio millón de seguidores en Instagram. No obstante, sus fotos subidas de tono le han traído inconvenientes con los papás de familia del plantel en el cual trabaja, puesto que piensan que "no es apropiado", pues "su retaguardia distrae a los menores"; varios de sus admiradores afirman que su actividad en internet no interfiere o causa problema con su entendimiento como maestra.

Los padres de familia no quieren que siga en el plantel educativo

Medios locales han informado que los papás de los estudiantes se han quejado en numerosas situaciones, debido a que opinan que "los chicos no deberían ver un cuerpo tan exagerado y aumentado debido a las cirugías"; ella ha asegurado que jamás va "provocativa" o con ropa ceñida a sus clases de kinder, primaria y secundaria, debido a que ella respeta las reglas que la escuela tiene.

La maestra de arte le causa gracia la crítica de los más conservadores en su trabajo, por lo cual comparte memes o clip de videos graciosos sobre lo que opinan de su cuerpo, mucha gente le ha comentado que es la actitud adecuada, puesto que nadie tiene derecho a opinar de su figura sin su consentimiento.