Maestra de primaria vende "packs" a los padres de familia

La profesora es mamá de 2 hijos y se dice estar "indignada" por la postura que tienen contra ella, "sin saber lo que hay detrás: vengo sufriendo hostigamiento de los padres hace años, inclusive en otra escuela"; la mujer de 28 años comentó: "ahora me atacan, lo que hago con mi vida privada es mi problema.

Unos representantes de los padres de familia, la culpó de dar muy pocas horas de clases a lo largo de el periodo escolar, sin otro objetivo que el de "tener la titularidad del curso, solicitar licencia y no volver más" a la Escuela Normal 30 de Campana.

Ella se defendió de los señalamientos argumentando que sufre de "agorafobia", trastorno de ansiedad por temor a lugares exteriores.

Para Miguelina, el malestar nació ya que un padre compró un pack de ella sin ropa; "yo no puedo saber quién es ya que no me dice el nombre de quien lo compra, sin embargo supe que luego se las pasó a otros padres".

La docente afirmó que "la necesidad" la orilló a vender fotos y videoclips; "me frustré, cobraba 50 mil por la titularidad, pagaba 45 mil pesos de renta y en 3 días ganó 70 mil pesos".