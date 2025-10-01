Madre sonorense muere al salvar a su hija; familia pide apoyo para trasladarla a su tierra natal

Una desgarradora tragedia ha conmovido a la comunidad de Tijuana y al estado de Sonora: una joven madre, identificada como Dulce María, de apenas 24 años, falleció tras un acto de heroísmo que salvó la vida de su pequeña hija.

Los hechos ocurrieron en la colonia Urbi Villa del Prado, cuando Dulce y su hija de dos años cruzaban la calle Volcán. Según testigos, la niña se soltó repentinamente de la mano de su madre y corrió hacia la calle, justo en el momento en que un camión de transporte escolar se aproximaba. Sin pensarlo dos veces, Dulce se lanzó tras ella, logrando apartarla del peligro. Sin embargo, en el intento no logró salvarse ella misma, al ser impactada por el vehículo.

Una cámara de seguridad captó el dramático momento. Las imágenes muestran a la madre alcanzando a su hija y sujetándola, pero al caer de rodillas, una de las llantas del camión escolar pasó por encima de ella, causándole heridas fatales.

Ambas fueron trasladadas de inmediato por paramédicos de la Cruz Roja al Hospital General de Tijuana. La menor ingresó con fracturas en una pierna y un brazo, pero su vida no corre peligro. Dulce, en cambio, no resistió las múltiples lesiones internas y fracturas, falleciendo horas más tarde.

El conductor del camión, identificado como David Antonio "N", fue detenido por agentes municipales en el lugar y puesto a disposición de las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Impactante acto de valentía en Tijuana



Una madre de 24 años arriesgó su vida para salvar a su hija de 2 años de ser atropellada por un camión escolar. En un valiente impulso, empujó a la niña a un lado y fue embestida por la unidad. Ambas fueron trasladadas al hospital; la... pic.twitter.com/DkJYU2nt6J — Baja News (@MxBajanews) September 30, 2025

NECESITAN AYUDA PARA TRASLADAR SU CUERPO

Su familia desea sepultarla en Huatabampo, Sonora, tierra natal de Dulce María, pero ante la dificultad económica para cubrir los costos del traslado desde Tijuana, han iniciado una campaña de recolección de fondos a través de redes sociales, apelando a la solidaridad de la comunidad.

En publicaciones compartidas, se pueden encontrar los datos para quienes deseen brindar apoyo económico. Cada ayuda cuenta para lograr que Dulce pueda descansar en paz en su lugar de origen, rodeada de los suyos.