¿Los Labubus se pueden casar? Conoce la nueva colección nupcial de estos simpáticos muñecos

Los Labubus, esos tiernos muñecos que han robado corazones en redes sociales por su estilo único, ahora también pueden vivir su propia historia de amor.

La marca David´s Bridal, famosa por su experiencia en moda nupcial, ha lanzado una colección de vestidos de novia y atuendos especiales diseñados exclusivamente para estos personajes de Pop Mart.

VESTIDOS DE NOVIA HECHOS A MANO Y A LA MEDIDA

La colección permite a los fans crear un look personalizado para su Labubu que refleje fielmente el vestido original de la novia. Desde la silueta hasta los adornos más finos, cada diseño se elabora a mano, garantizando que el resultado sea único y de alta calidad. Esta iniciativa ha sido bien recibida por coleccionistas y entusiastas del diseño, quienes ahora pueden inmortalizar su gran día en versión miniatura.

David´s Bridal ha convertido este proyecto en una experiencia emocional. A través de su sitio web o tiendas físicas, los interesados pueden solicitar su vestido Labubu presentando fotografías o referencias visuales del atuendo original.

Los precios arrancan en 50 dólares para los vestidos de novia y 35 dólares para los vestidos de dama de honor, con un tiempo de entrega estimado entre cuatro y seis semanas.

MÁS QUE UN ACCESORIO, UN RECUERDO DE POR VIDA

Estos atuendos miniatura no solo funcionan como decoración o recuerdo nupcial, también son un símbolo de conexión personal con los Labubus. Algunas parejas han optado por incluirlos en su celebración como parte de la decoración o incluso como obsequios únicos para sus invitados.

Aunque la colección por ahora está limitada a los Labubus, la marca ha expresado su interés en expandir el servicio a otras figuras coleccionables. Esto ha despertado expectativas entre fans de otros muñecos y marcas similares.

La moda nupcial coleccionable no es un caso aislado. Inspirados por el tierno romance entre Hello Kitty y Dear Daniel, Hello Kitty México lanzó recientemente un anillo de compromiso en colaboración con Idol Beauty Mx.

Este tipo de productos buscan conectar con nuevas generaciones que valoran tanto la nostalgia como la personalización.