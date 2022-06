Le prometió a sus padres y cumplió: de limpiavidrios a médico

PUBLICIDAD

Lo que nadie sabía, hasta que fue conocido en redes sociales, fue que el muchacho realizaba esa noble labor con un objetivo: pagar sus estudios de la carrear de Medicina. Su nombre: César David Caballero.

PUBLICIDAD

Ahora, de nuevo el joven se ha vuelto tendencia en redes, pero ya no como aquel sencillo limpiavidrios, sino que este año logró su objetivo: ¡ya es doctor!

El joven cursaba su carrera en la Universidad del ICEST Campus Matamoros 2001, y tras lograr su meta, en sus redes sociales escribió un mensaje dedicado a sus padres.

E inicia diciendo que la educación y los valores empiezan en casa; "muchas virtudes que tenemos las obtuvimos de nuestros padres, aquellos que más allá de techo, ropa y comida nos ofrecieron conocimiento, la oportunidad de salir adelante, la opción de 'Lograr más de lo que ellos lograron' y no nos pedían nada a cambio. Ellos siempre vieron por nuestro bienestar aunque a veces consideramos que no era así, suponíamos que solo nos querían negar cosas o momentos con nuestros amigos por motivos injustos, pero no veíamos más allá.

Además, agradeció a quienes le dieron vida los esfuerzos por hacer de él un hombre de bien y disciplinado.

"Hoy agradezco a mis padres por todos los sacrificios que hicieron por mí, aunque yo ni cuenta me daba, agradezco su apoyo moral, incluso agradezco la disciplina que me trajo hasta este punto y el amor que me hizo soportar los momentos difíciles.

"Espero estén orgullosos de lo que forjaron, espero también vernos pronto, pero lo que más espero es que sientan la misma felicidad qué sentí yo al culminar esta parte de mi carrera".

El mensaje finaliza con algo que caló hondo en los internautas, pues remata con una frase que sus papás seguramente atesorarían:

"Igual les debo una disculpa por no haber disfrutado con ustedes los frutos de su sacrificio".