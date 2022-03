Le cobra la gasolina a la chica a la que invitó a cenar

Los tiempos y las mentalidades han cambiado tanto, que lo que antes solía ser romántico hoy no lo es; y lo que un acto de caballerosidad, en la actualidad no es funcional.

Y esto ocurre con las nuevas generaciones, que en la búsqueda de ser independientes y autónomas, además de que parecen estar enfrascados en una batalla por la igualdad.

Un caso que podría encuadrarse aquí es el que ocurrió a una pareja que, luego de salir a cenar, se convirtieron en tendencia en Twitter, pues abrieron el eterno debate en quién debe pagar tal o cual cosa durante una cita, pues se enfrascaron en algunos detalles.

Se trata de la publicación que hiciera Andrea, una hermosa venezolana, que posteó en su cuenta del pajarito azul el mensaje que le hizo llegar el chico que la acababa de invitar a salir.

Y es que el muchacho, identificado en Twitter como Nossofabio, le mandó un mensaje en el que le cobraba la gasolina que gastó para llevarla y traerla, y la acompañó de lo que parecía ser una cena exitosa.

"Hoy salí con este chico y de la nada me llega este mensaje. Definitivamente no salgan con pelabolas", tuiteó. En cuanto al texto que el "enamorado" le envió, decía: "Hola, para que por fa me pagues la gasolina que está muy cara".

Hoy salí con este chico y de la nada me llega este mensaje, definitivamente, no salgan con pelabolas :s. pic.twitter.com/i6t59738Qs — Andrea (@medicenportu) March 21, 2022

Tan rápido se viralizó, que llegó al otro actor de la historia; y no se quedó callado, pues respondió publicando la respuesta que Andrea:

"Hoy salí con esta chama y mi sorpresa al llegar a casa y leer esto... De malagradecidos está lleno el mundo", escribió.

Hoy salí con esta chama y mi sorpresa al llegar a casa y leer esto... De malagradecidos está lleno el mundo pic.twitter.com/dVY6z0i4Fn — noSSo ? (@Nossofabio) March 21, 2022

Y también llegó a manos de la chica la respuesta, por lo que en un tono más grosero respondió que el sitio al que la llevó era barato.

"Gracias por lo de hoy, pero me parece un poco chimbo que me hayas llevado a un lugar barato. Lo siento pero no puedo estar con alguien que no invierta en mi".

Entonces se desató la ola de comentarios que, como casi siempre pasa, polarizó a las redes sociales; sin embargo, a la vez cuestionaban quién decía la verdad.

La cosa no paró ahí, pues de nuevo Nossofabio publicó un mensaje más dirigido a Andrea:

"Me parece chimbo que me expongas así y aún más chimbo que no me hayas transferido aún...".

Entre los comentarios surgieron ideas para que a otros no les pase, como el hecho de preguntar si desea pagar su cuenta, antes de salir, o la clásica de "el que paga, manda".