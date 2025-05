¿La recuerdas? Esto cuesta en internet la legendaria consola PSP de PlayStation | Fotos

La consola portátil PSP de Sony, lanzada en 2004, sigue siendo un objeto de deseo para muchos entusiastas de los videojuegos. En Mercado Libre México, es posible encontrar una amplia variedad de modelos y precios, dependiendo del estado y la edición de la consola.

ESTO VALE LA PSP ACTUALMENTE EN INTERNET

Los precios de las consolas PSP en Mercado Libre varían considerablemente.

Por ejemplo, una PSP 1000 original con 32 GB puede encontrarse alrededor de 2 mil 999 pesos.

Modelos reacondicionados, como la PSP Slim, tienen precios que oscilan entre 3 mil 499 y 6 mil 999 pesos, dependiendo de la edición y los accesorios incluidos.

Ediciones especiales, como la PSP God of War, pueden alcanzar precios más altos debido a su rareza y estado de conservación.

RECOMENDACIONES AL COMPRAR VIDEOJUEGOS EN LÍNEA

Al considerar la compra de una PSP en línea, es fundamental verificar la reputación del vendedor, las condiciones de la consola y si incluye accesorios originales como cargador y batería. Además, es recomendable revisar si la consola ha sido modificada o si presenta algún detalle que pueda afectar su funcionamiento.

La PSP sigue siendo una consola apreciada por su catálogo de juegos y su diseño portátil. Para muchos, adquirir una PSP es una forma de revivir momentos memorables de su infancia o adolescencia. Con una amplia oferta en el mercado de segunda mano, es posible encontrar una consola que se ajuste a diferentes presupuestos y preferencias.

EL IMPACTO DEL PSP EN EL MUNDO DE LOS VIDEOJUEGOS

La PSP no solo fue una consola portátil más: cambió la manera en que muchos vivieron los videojuegos. Fue una de las primeras consolas que combinó diseño sofisticado, potencia gráfica y funciones multimedia en un dispositivo compacto. Gracias a ella, se popularizó la idea de llevar juegos de calidad de consola en el bolsillo.

Ofrecía no solo títulos exclusivos como God of War: Chains of Olympus o Crisis Core: Final Fantasy VII, sino también la posibilidad de ver películas, escuchar música y navegar por internet. Fue un paso adelante en la evolución de las consolas portátiles, y su legado se siente hasta hoy en dispositivos como la PlayStation Vita o incluso los teléfonos móviles con capacidades gaming.