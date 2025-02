La historia del joven que fue tragado por una ballena y después fue expulsado

Dell Simancas junto a su hijo Adrián experimentaron un suceso inesperado al explorar las aguas del sur de Chile

Por: Brayam Chávez

Un suceso atípico impactó a un venezolano y su hijo en Punta Arenas, Chile, durante una travesía por el Estrecho de Magallanes. Adrián Simancas, de 24 años, fue tragado y posteriormente expulsado por una ballena jorobada mientras practicaba packraft en la región.

Aunque el suceso tuvo lugar el 8 de febrero pasado, el video se ha propagado en las últimas horas. El instante decisivo ocurrió cerca de las 15:00 horas, cuando Dell Simancas, de 49 años, grababa a su hijo durante su travesía.

De pronto, un potente ruido despertó al padre, quien al voltearse observó que Adrián había desaparecido después de que la ballena actuara. De acuerdo con su relato, transcurrieron aproximadamente tres segundos antes de que el joven fuera nuevamente arrojado a la superficie.

Horas después, Dell explicó que después del incidente, las condiciones meteorológicas se deterioraron, lo que los motivó a anular el resto de la travesía. "No lo vi por unos segundos y me asusté, pero luego salió disparado", detalló el padre.

EL MOMENTO EN EL QUE LO DEVORA LA BALLENA Y LUEGO LO EXPULSA

Pese al suceso inesperado, ambos garantizan que no cesarán en su exploración de la naturaleza. Además, a las pocas horas, Adrián se atrevió a conversar con los medios de comunicación para contar el inusual acontecimiento. "Sentí como un golpe por detrás, entre algo que me levantaba y me succionaba al mismo tiempo. Una sensación como cuando te golpea una ola, pero era demasiado fuerte", contó el joven en una conversación con los periodistas de Buenos Días a Todos, el suplemento de TVN de Chile.

"Cuando volteo, alcanzo a ver algo entre azul oscuro y blanco, y me roza un poco la cara una textura babosa y se cierra alrededor de mí. Esto fue en menos de un segundo, muy rápido. No entendía qué pasaba. Mientras estaba hundiéndome sin poder ver nada, pensé que había muerto, que ya no tenía nada que hacer", recordó el joven.