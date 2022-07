Joven rompe en llanto en su graduación porque no fue su familia

Por medio de redes sociales empezaron a circular unas fotografías en las que se ve a un jovencito de hombre Jeric Rivas , quien rompió en llanto a lo largo de su graduación de universidad ya que sus familiares no asistieron al acontecimiento, lo cual le rompió el corazón, además él obtuvo el primer lugar, como mejor alumno de su clase.

El adolescente se graduó como criminólogo en la Universidad La Concepción College, en Filipina de San José del Monte.

Jeric afirmó que esta vez pensó que su familia sí asistiría y lo acompañaría en este proceso tan particular en su historia, no obstante, no ha sido de esta forma.

Relató que del mismo modo en la primaria recibió una medalla por sus buenas calificaciones y su familia tampoco asistió.

Rompió en llanto al no ver a su familia

En esta vez, al ver que su familia no acudieron a la graduación, el jovencito no soportó y ´rompió en llanto´, puesto que a diferencia de sus compañeros él estaba solo sin ningún familiar que le acompañara.

"Sentí una mezcla entre felicidad y tristeza. Miré a la derecha, izquierda y atrás, todo, lo cual vi fueron caras felices sonriendo.

Pude sentir mis lágrimas caer, me senté al lado. Sentí envidia". Afortunadamente él contó con la ayuda de sus docentes y compañeros; uno de sus profesores se acercó a él y le entregó un abrazo.

"Terminé llorando ante todos", publicó por medio de sus redes sociales. "A mi mamá y mi papá que todavía no podían aceptarme en su vida, si se encuentran leyendo esto, este soy yo ahora y espero haberlo enorgullecido".