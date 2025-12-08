Horóscopos de Mhoni Vidente de hoy 8 de diciembre: conoce lo que te deparan los astros

El cielo de la noche no solo brilla, también marca energías que afectan lo que vivimos cada día. Cada movimiento de los planetas influye de forma distinta en cada signo. Por eso, hoy tomamos la guía de Mhoni Vidente, una de las astrólogas más conocidas, para interpretar esas señales del universo y ofrecer un mensaje claro y fácil de entender.

ARIES

Comienza una nueva semana que se presenta fructífera para ti, en la misma línea de las últimas cinco o seis anteriores, solo que en este caso, debido a una configuración adversa entre Marte y Saturno, podría ser un poco más crispada, especialmente si tienes que hacer algún viaje o te encuentras en un país extranjero.

TAURO

Hoy comienza una nueva semana que seguirá la línea favorable de las anteriores, solo que puede ser algo más crispada o dar mayores problemas, debido a la influencia adversa de Saturno. Es probable que algún amigo te traicione o discutas con él por asuntos financieros o de trabajo. Aunque va a predominar lo positivo.

GÉMINIS

La semana que hoy comienza va a ser algo más batalladora en el trabajo, y también más conflictiva en el caso de que trabajes con socios, aunque va a continuar bajo una disposición general positiva, igual que las anteriores. Debes tener más cuidado con los engaños y traiciones en temas financieros o de trabajo.

CÁNCER

Hoy comienza una nueva semana, que continuará bajo las influencias positivas de las anteriores, solo que, en este caso, estará algo más tensa o traerá más dificultades, debido al influjo adverso de Saturno. A ti te va a traer dificultades transitorias en el trabajo y otros asuntos mundanos. Mucha batalla, pero que acabará bien.

LEO

La semana que hoy empieza va a traerte algunos problemas más que las anteriores, será algo más tensa, aunque continuará bajo el predominio de influencias astrales positivas. En tu caso te podría traer algunos problemas en la vida sentimental o las relaciones íntimas, riesgo de desengaños, pero va a ser una buena semana.

VIRGO

Hoy comienza una nueva semana que, en líneas generales, continuará bajo influencias astrales positivas, aunque en este caso un poco menos, ya que un rayo adverso de Saturno podría traerte algunas dificultades, o disgustos, en el ámbito familiar o el entorno del hogar. A pesar de todo, te sobrepondrás y podrás salir adelante.

LIBRA

Empieza una nueva semana para ti que continuará bajo influencias planetarias positivas, aunque ya no tanto como semanas anteriores. Una influencia adversa de Saturno te previene que debes tener cuidado con posibles habladurías o maledicencias en el trabajo, te atacarán con la palabra hablada o escrita, pero saldrás bien.

ESCORPIO

De nuevo empieza una semana que seguirá bajo tendencias positivas para ti, aunque una influencia adversa de Saturno te la va a complicar un poco. Sobre todo, debes tener algo más de prudencia con el dinero y los gastos, se te podría ir de las manos casi sin que te des cuenta. Es una semana buena, pero ten cuidado.

SAGITARIO

Comienza una semana que se te presenta un poco más tensa o crispada, y a veces serás tú mismo quien la crisparás debido a la influencia adversa de Marte. Riesgo de desencuentros, tensiones o incluso conflictos que te van a traer más problemas que beneficios. A pesar de todo, no estás ante una semana adversa, solo turbulenta.

Capricornio

Hoy empieza una semana favorable para ti, como las anteriores, aunque un poco más crispada o tensa, debido a aflicciones de planetas como Marte o Saturno. En estos días te conviene estar algo más atento de lo habitual a los ataques por la espalda de enemigos solapados, especialmente calumnias y maledicencias. Saldrás airoso.

ACUARIO

En esta nueva semana, que hoy comienza, continuará la constelación positiva que se formó en el pasado octubre, pero ya con otras influencias no tan positivas. Sobre todo, en estos días debes recordar que, en algunas ocasiones, amistad y dinero puede ser una combinación francamente peligrosa o mala. Procura ser más prudente.

PISCIS

Aunque esta nueva semana, que hoy comienza, continuará bajo la constelación astral favorable de todos estos días pasados, sin embargo, va a ser un poco más crispada o batalladora, especialmente en los asuntos relacionados con el trabajo, finanzas o vida social; tendrás que hacer frente a mayores problemas, aunque todo irá bien.

