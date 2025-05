horoscopo semanal de Mhoni Vidente del 12 al 18 de mayo: esta semana la suerte te sonríe

Averigua lo que los astros guardan para ti de acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente . No pierdas esta oportunidad y descubre qué te depara el destino con el horóscopo de hoy.

La destacada astróloga ha desvelado sus pronósticos para todos los signos del zodíaco, proporcionando una orientación para empezar de la mejor este nuevo día.

HORÓSCOPO SEMANAL DE MHONI VIDENTE

ARIES

La carta de El Diablo te pide abrir los ojos. Esta semana podrías descubrir que no todas las personas que te rodean tienen buenas intenciones. No se trata de desconfiar de todos, sino de aprender a protegerte. En el aspecto económico , las noticias son mucho mejores: se vislumbra un ingreso inesperado que te dará un respiro. Usa esta energía para avanzar y no mirar atrás en el amor.

TAURO

El Mundo y La Fuerza se presentan como una clara señal de que tu momento ha llegado. Estás listo para expandirte, para cruzar fronteras, ya sean físicas o emocionales. Si estás pensando en emprender o buscar oportunidades en el extranjero, hazlo. Un regalo o viaje inesperado traerá alegría esta semana, y el jueves podría sorprenderte con un golpe de suerte laboral.

GÉMINIS

Con el As de Bastos y La Muerte, los astros te invitan a dejar morir lo que ya no te sirve. Cambios drásticos podrían sacudirte, pero no temas: todo esto te prepara para un nuevo ciclo. Aprovecha para hacer esas llamadas pendientes, resolver asuntos legales o simplemente limpiar tu vida de lo que ya pesa demasiado.

CÁNCER

El Sol ilumina tu camino. Estás entrando en una etapa de equilibrio , tanto en salud como en tus relaciones. Es un buen momento para sanar heridas y confiar más en ti. Eso sí, abre bien los ojos con personas que no siempre muestran su verdadera cara. Esta semana podrías recibir una grata sorpresa económica.

LEÓN

La Estrella brilla para ti, Leo. Es tu momento para ser visto, reconocido y aplaudido. Tus esfuerzos por fin empiezan a dar frutos. Si has estado esperando una oportunidad laboral o académica, esta podría ser la semana clave. No tengas miedo de mostrarte tal cual eres: tu luz es imposible de apagar.

VIRGO

La carta de La Emperatriz habla de fertilidad, no solo en lo físico, sino también en lo creativo y lo profesional. Inicia ese proyecto que llevas tiempo postergando. Escucha a tu cuerpo, cuida de tu salud emocional y rodéate de personas que te sumen, no que te drenen.

LIBRA

Con La Justicia como guía, es momento de tomar decisiones importantes. Puede que enfrentes dilemas legales o personales, pero recuerda que tienes la sabiduría y la templanza necesarias para resolverlos con equidad. Mantén tu centro y no dejes que nadie te saque de balance.

ESCORPIÓN

La Torre sacude tu semana con cambios imprevistos. Lo que parecía estable podría tambalearse, pero no te asustes: a veces hay que destruir para volver a construir. Aunque el proceso duela, te conducirá a un estado de mayor autenticidad y libertad.

SAGITARIO

El Carro te impulsa a moverte. Esta semana sentirá el deseo de avanzar , de tomar decisiones postergadas. Es un momento perfecto para viajar, hacer mudanzas o iniciar nuevas etapas. Tu energía vital está en su punto más alto: aprovéchala.

CAPRICORNIO

Con El Ermitaño, los astros te sugieren parar y reflexionar. Estás en un momento clave para pensar en lo que realmente deseas. No te presiones por avanzar rápido; a veces el mayor progreso ocurre en silencio y soledad. Planea, medita, visualiza.

ACUARIO

La Luna trae una semana emocionalmente intensa. No todo es lo que parece, así que confía en tu intuición. Escucha tus sueños y tus corazonadas, y evita tomar decisiones apresuradas. Es un momento ideal para conectar contigo mismo y con tu lado espiritual.

PISCIS

El Mago se manifiesta como un recordatorio de tu poder personal. Tienes todo lo que necesitas para lograr lo que deseas. Solo necesitas dar el primer paso. Usa tu creatividad, habla con claridad y no dudes en poner tus planes en marcha. Esta es tu semana para brillar.