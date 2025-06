Guías especializadas para variantes poco conocidas

Si hablamos de juegos de cartas, hay uno que, seguro que nos viene a la mente a todos, y ese juego es el poker, un juego muy popular que tiene incontables variantes.

Juegos de poker más allá del Texas Hold’em y el Omaha

El poker, es un juego de cartas con una gran variedad de modalidades. Si jugamos a poker online seguramente jugaremos a las variantes Texas Hold'em y el Omaha, ya que son dos versiones ultra conocidas del juego, pero existen muchas otras que ofrecen giros únicos en las reglas y las estrategias, y que a menudo se encuentran en partidas caseras o en eventos de poker mixtos. Es recomendable hacerlo en entornos controlados y en plataformas que ofrezcan todas las garantías y una gran jugabilidad.

Qué es: Razz es una variante del poker "lowball" (mano baja), similar al Seven Card Stud, donde el objetivo principal es tener la peor mano posible de cinco cartas. En Razz, los ases siempre se consideran cartas bajas (la más baja posible), y las escaleras y los colores no cuentan en tu contra.

Cómo se juega:

• Antes y Bring-in: Al igual que en el Seven Card Stud, antes de repartir las cartas, cada jugador coloca una apuesta obligatoria llamada "ante".

• Reparto Inicial: Cada jugador recibe tres cartas: dos boca abajo (ocultas) y una boca arriba (expuesta).

• Primera Ronda de Apuestas (Third Street): El jugador con la carta expuesta más alta (por ejemplo, un Rey es "más alto" que un 2) debe hacer una apuesta obligatoria llamada "bring-in". Si hay un empate en la carta más alta, se decide por palo (generalmente, picas > corazones > diamantes > tréboles). La acción continúa en el sentido de las agujas del reloj, con los jugadores teniendo la opción de igualar, subir o retirarse.

• Rondas Sucesivas (Fourth, Fifth, Sixth Street): Se reparte una carta adicional boca arriba a cada jugador, seguida de una ronda de apuestas. En estas rondas, la acción comienza con el jugador que tenga la mano visible más baja.

• Séptima Calle (Seventh Street): La última carta se reparte boca abajo a cada jugador, seguida de una ronda final de apuestas.

• Showdown: Si quedan dos o más jugadores, se revelan las cartas. El jugador con la mano más baja de cinco cartas gana el bote. La mejor mano posible en Razz es A-2-3-4-5 (sin importar el palo, ya que los colores no cuentan).

Qué es: Seven Card Stud Hi/Lo es una variante del Seven Card Stud donde el bote se divide entre la mejor mano "alta" (tradicional) y la mejor mano "baja" (lowball). Para que una mano baja sea válida, debe cumplir con un requisito: no tener pares y que todas sus cinco cartas sean 8 o inferiores. Esta condición se conoce como "Eight or Better". Si no hay una mano baja calificada, la mano alta se lleva todo el bote.

• Antes: Todos los jugadores pagan un "ante" antes de que se repartan las cartas.

• Tercera Calle: Cada jugador recibe tres cartas: dos ocultas y una expuesta. El jugador con la carta expuesta más baja es el "bring-in" y debe hacer una apuesta inicial. Las apuestas continúan en el sentido de las agujas del reloj.

• Cuarta, Quinta y Sexta Calle: Se reparte una carta expuesta adicional en cada "calle", seguida de una ronda de apuestas. En estas rondas, la acción comienza con el jugador que tenga la mejor mano visible (alta).

• Séptima Calle: La última carta se reparte boca abajo, seguida de una ronda final de apuestas.

• Showdown: El bote se divide entre la mejor mano alta y la mejor mano baja calificada. Es posible que un mismo jugador gane ambas mitades del bote, un escenario conocido como "scooping".

Qué es: Badugi es otra variante de poker "lowball" que se juega con una clasificación de manos muy diferente. El objetivo es formar la mano más baja posible de cuatro cartas, donde cada carta debe ser de un palo diferente y no debe haber pares.

• Ciegas: Se juega con ciegas (pequeña y grande).

• Reparto Inicial: A cada jugador se le reparten cuatro cartas boca abajo.

• Rondas de Apuestas y Descarte: Hay un total de cuatro rondas de apuestas y tres rondas de descarte (similar a 2-7 Triple Draw).

• Primera Ronda de Apuestas: Después del reparto inicial.

• Primer Descarte: Los jugadores pueden descartar de 0 a 4 cartas para intentar mejorar su "Badugi".

• Segunda Ronda de Apuestas.

• Segundo Descarte.

• Tercera Ronda de Apuestas.

• Tercer Descarte.

• Cuarta Ronda de Apuestas.

• Clasificación de Manos:

• Una "Badugi" es una mano de cuatro cartas donde todas las cartas son de diferentes palos y no hay pares. La mejor Badugi es A-2-3-4 de diferentes palos. Las manos Badugi se comparan por su carta más alta, de forma descendente. Por ejemplo, un 7-high Badugi (7-X-X-X) es peor que un 6-high Badugi (6-X-X-X).

• Si un jugador no tiene un Badugi de cuatro cartas (por ejemplo, tiene un par o dos cartas del mismo palo), su mano se considera una "Badugi" de tres o dos cartas. Por ejemplo, si tienes 2? 3? 4? 4?, solo cuenta el 2? 3? 4? (un Badugi de tres cartas, ya que el 4? es un par). Si tienes 2? 3? 4? 5?, solo cuenta el 2? 4? 5? (otro Badugi de tres cartas, ya que 3? comparte palo con 2?).

• Las manos Badugi de cuatro cartas siempre le ganan a las de tres cartas, que siempre le ganan a las de dos cartas, y así sucesivamente.

• Dentro de la misma cantidad de cartas Badugi, se compara la carta más alta (la más baja gana).

Existen muchas variantes del poker, variantes aún menos conocidas que las hemos comentado, veamos algunas de ellas

• Pineapple/Tahoe Pineapple/Lazy Pineapple: Similares al Texas Hold'em, pero los jugadores reciben tres cartas de mano al principio. Irish Poker: Recibes cuatro cartas de mano, como en Omaha, pero debes descartar dos después del flop.

• Anaconda: Una variante de Draw donde cada jugador recibe siete cartas ocultas y luego debe pasar tres de ellas a un oponente antes de las rondas de descarte.

Estas variantes, aunque menos populares en los grandes casinos online, ofrecen una profundidad estratégica y una emoción únicas. Aprender a jugarlas puede mejorar tu comprensión general del poker y abrir nuevas oportunidades para divertirte con amigos o en mesas especializadas.