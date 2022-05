Feministas se lanzan contra Mafian TV por lucrar con caso Debanhi

Luego del anuncio del cese de relación que hiciera el youtuber Mafian TV con Mario Escobar , padre de Debanhi , el colectivo feminista Las Brujas del Mar crearon una petición para que creadores de contenido e influencers no lucren con casos de violencia hacia la mujer.

La situación derivó luego de que Fabián Pasos, titular del canal, asegurara que el padre de la chica desaparecida ya se había puesto a favor de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León.

La petición que hiciera el colectivo la realizaron a través de la plataforma Change.org, y obedece a que, con el caso de Debanhi, el youtuber sólo buscaba ganar seguidores.

"¿Creen ustedes que si MafianTv no pudiera monetizar los videos que hizo sobre Debanhi, hubiera hecho VEINTICUATRO? ¿Creen que si no hubiera retribución buscaría cómo alimentar el morbo para ganar seguidores y reproducciones? Nosotras no, por eso firmemos:", plantearon en Twitter.

Asimismo, invitaron a las plataformas como YouTube, Tiwtch o Faceboon, para no monetizar contenido relacionado con violencia hacia las mujeres.

"Tal es el caso de Fabián Pasos (MafianTv), quien hizo 23 videos sobre el tema con más de dos millones de reproducciones cada uno en YouTube, hecho que la plataforma condecoró con una placa de 1 millón de suscriptores y pagos de miles de dólares a través de la monetización de sus videos [...] Esto sin contar el dinero recibido en YouNow, Facebook y Twitch donde también estuvo subiendo contenido que generaba morbo entre las audiencias para seguir lucrando a costa de la desaparición y feminicidio de Debanhi y su familia", se lee en la petición publicada en Change.org.

Y destacaron: "Si una persona siente deseos de informar o compartir sus opiniones en torno a un caso no pueda lucrar con el mismo y de esta forma se pueda dejar de incentivar y premiar a estos personajes que lejos de buscar la verdad y la justicia, mal informan y revictimizan".

La petición, a la fecha, ya se acerca a las tres mil firmas, y es ampliamente apoyada en redes sociales.

QUÉ DIJO MAFIAN TV PARA GANAR ANIMADVERSIÓN

El 12 de mayo, Fabián Pasos señaló que retiraba su apoyo a la familia Escobar Bazaldúa, e hizo comentarios que los internautas calificaron de misóginos y de revictimización.

Y es que, de acuerdo con Mafian TV, retiró su ayuda porque la familia estaba aceptando las mentiras en torno al caso.

"¿Qué pudo haber sucedido para que el padre de Debanhi se fuera transformando en lo que tanto criticaba? Y hoy por hoy apoyar las mentiras de una Fiscalía como si esto se tratase de la verdad absoluta, cuando él mismo aseguró que había perdido la fe en las instituciones de su estado, mismas que él aseguró que lo habían engañado", sentenció.

"¿Qué chingad*s estaba haciendo una escuincla de 18 años a las 4 de las put*s mañanas con gente que ni conocía? (...) y sí, a usted señor Mario Escobar se le olvido su hija a las 5 de la mañana a sus 18 años a mí no, pues yo si hubiera contestado ese teléfono y hubiera estado ahí para que nada le hubiese sucedido a mi hija", arremetió Pasos.

Finalmente, acusó a Mario Escobar de hacer un circo del caso de su hija, palabras que levantaron el encono de los internautas, quienes se unieron en defensa de la familia de Debanhi y exigieron que el creador de contenidos se retractara.