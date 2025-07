Estudiante de Chihuahua recita discurso de Malcolm en su graduación y se vuelve viral

En un evento escolar que parecía seguir los protocolos de siempre, un joven estudiante del Colegio Latinoamericano Bilingüe en Chihuahua sorprendió a todos al recrear el icónico discurso final de Malcolm, el personaje principal de la reconocida serie Malcolm el de en medio.

Su intervención, durante la ceremonia de clausura del ciclo escolar 2024-2025, no solo emocionó a los presentes, sino que también se volvió viral en redes sociales.

UN DISCURSO QUE HIZO ECO DE LA NOSTALGIA

Durante su participación, el estudiante subió al escenario frente a sus compañeros, maestros y familias, y comenzó lo que muchos pensaban sería un mensaje tradicional de despedida. Sin embargo, en cuestión de segundos, el ambiente cambió al reconocer las palabras del emotivo monólogo de la serie, en especial frases como:

"Tal vez no tenga el mejor pasado, pero tengo un futuro prometedor... Mis padres me enseñaron que no hay límites, que puedo llegar tan lejos como quiera... pero que tengo que ganármelo. Y voy a hacerlo."

La escena, grabada por varios asistentes, fue publicada en plataformas como TikTok, X (antes Twitter) y Facebook. Los videos no tardaron en viralizarse, generando miles de likes, comentarios y compartidas en cuestión de horas.

Discurso de graduación: ¿inspiración nostálgica o plagio de Malcolm el de en medio?



pic.twitter.com/Hdne7ckvwj — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) July 16, 2025

DIVISIÓN DE OPINIONES EN REDES SOCIALES

La reacción en internet fue inmediata. Muchos usuarios celebraron la elección del texto, calificándolo como un momento emotivo y una forma original de conectar con una generación que creció viendo la serie. Comentarios como "Hal estaría llorando en primera fila" o "Esto fue un cierre de temporada perfecto para su generación" dominaron la conversación.

Sin embargo, no todos compartieron el entusiasmo. Algunos críticos señalaron que se trató de una falta de originalidad, mientras otros lo vieron como un "plagio con buena intención". Aun así, la mayoría reconoció que el gesto tuvo un impacto positivo y logró conmover a quienes lo presenciaron.

UN EJEMPLO DE CÓMO LA CULTURA POP SIGUE INSPIRANDO

Más allá del debate, lo que quedó claro es que este discurso logró lo que muchos contenidos virales buscan: emocionar, conectar y provocar conversación.

La serie Malcolm el de en medio, que marcó a toda una generación, encontró un nuevo espacio para brillar gracias a este joven que decidió rendirle homenaje en uno de los momentos más importantes de su vida académica.