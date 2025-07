Estas son las principales diferencias del Spider-Man de Miles Morales de los comics al de las películas de into the Spider-verse

Miles Morales se ha convertido en uno de los Spider-Man más queridos de los últimos años. Su aparición en los cómics fue una forma fresca de reinventar el legado del superhéroe, y su salto a la pantalla grande en la película Into the Spider-Verse no solo consolidó su popularidad, sino que también le dio una nueva dimensión al personaje.

Aunque ambas versiones comparten elementos esenciales como su origen latino-afroamericano, el uso de una araña genéticamente modificada y la figura del tío Aaron, existen múltiples diferencias entre el Miles del papel y el Miles animado.

DIFERENCIAS DEL SPIDER-MAN DE MILES MORALES DE LOS COMICS AL DE LAS PELÍCULAS

El traje y la estética visual

En los cómics, Miles Morales viste un traje tradicional en una sola pieza, sin capucha ni ropa extra sobre él. En la película, en cambio, se le ve con una sudadera, shorts y zapatos, aunque más adelante adopta un traje similar al del cómic.

Interacción con Peter Parker

En los cómics, Peter Parker muere sin haberse encontrado directamente con Miles. En la película, Miles tiene interacción directa con un Peter B. Parker alternativo que lo entrena y muere en su presencia.

Presencia de otros Spider-Personajes

Los cómics presentan un camino más solitario para Miles, con poca ayuda multidimensional. En la película, una "conferencia" de Spider-Personas (Spider-Gwen, Noir, Peni, etc.) guiando a Miles es fundamental para su evolución como héroe.

El apoyo de Ganke y Nick Fury

Ganke Lee, en los cómics, es el mejor amigo, conocedor del secreto de Miles, y un apoyo constante. En la película aparece brevemente, sin tanta implicación. Además, Nick Fury y SHIELD juegan un papel importante en los cómics al reclutar y apoyar a Miles, cosa que no ocurre en la cinta.

Primeros villanos enfrentados

En los cómics, el primer oponente de Miles fue un villano menor, The Kangaroo. En la película se enfrenta desde el principio a villanos más fuertes y emblemáticos como Kingpin, Doc Ock y Tombstone.