El nuevo spin-off del universo The Big Bang Theory llegará a HBO Max

El universo de The Big Bang Theory sigue creciendo y sorprendiendo a sus fans. HBO Max ha dado luz verde a Stuart Fails to Save the Universe, una nueva serie derivada que llevará la icónica comedia a terrenos nunca antes explorados, con un enfoque en la ciencia ficción, el multiverso y una buena dosis de efectos especiales.

La información fue confirmada por la revista Variety, generando gran expectativa entre los seguidores de esta franquicia.

¿DE QUÉ TRATA ESTA NUEVA ENTREGA?

La historia sigue al simpático y torpe Stuart Bloom, interpretado nuevamente por Kevin Sussman, quien regresa como protagonista luego de haber sido un personaje secundario muy querido en la serie original.

Todo comienza cuando Stuart rompe por accidente un artefacto creado por Sheldon y Leonard, desencadenando una distorsión cósmica que afecta el espacio y el tiempo.

A partir de ese momento, Stuart se convierte en un héroe inesperado con la misión de restaurar la realidad. En esta aventura lo acompañan su novia Denise (Lauren Lapkus), el geólogo Bert (Brian Posehn) y el siempre peculiar Barry Kripke (John Ross Bowie), quienes lo ayudarán a navegar por un universo plagado de versiones alternativas de personajes icónicos.

UNA APUESTA AUDAZ POR EL SCI-FI CON HUMOR

Esta nueva serie representa la cuarta producción dentro del universo The Big Bang Theory, pero se diferencia por su estilo más ambicioso y cargado de elementos visuales. Chuck Lorre, cocreador de la franquicia, señaló que su intención era hacer algo radical y fuera de lo común, algo que los personajes originales "amarían, odiarían y debatirían apasionadamente".

El guion y desarrollo creativo están a cargo de un equipo muy familiar para los fans, pero con un enfoque fresco. Junto a Lorre participan Bill Prady, cocreador de la serie original, y Zak Penn, guionista reconocido por su trabajo en películas del universo Marvel. Este trío se encarga de la producción ejecutiva del proyecto.

UN EQUIPO CON EXPERIENCIA Y HUMOR

La participación de Zak Penn aporta una visión más orientada a la ciencia ficción. Con un tono irónico, comentó que aceptó unirse tras recibir una carta de Chuck Lorre mientras hacía una "búsqueda espiritual en el Amazonas", y bromeó sobre haber encontrado a Prady "congelado en un bloque de hielo ártico".

Por su parte, Prady explicó que el proceso creativo ha sido un reto estimulante: integrar la comedia con una narrativa compleja de ciencia ficción sin perder la esencia de los personajes que tanto cautivaron al público durante años.