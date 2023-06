¿El auto chino Chan Li S1 Pro de 20 mil pesos circula en Ciudad Obregón? Aquí toda la verdad

Un hombre de Ciudad Obregón, de nombre José Efraín se ha hecho viral en redes sociales, pues presume en su red de Facebook, ser el primer mexicano en haber comprado el auto chino que tiene un costo de 20 mil pesos

La imagen del hombre junto al auto color rojo se viralizó en las redes sociales pues, ahora José Efraín presume ser el dueño del Chan Li S1 Pro en México y según lo que se conoce, lo adquirió por la app Ali Express.

El hombre cajemense menciona que su nuevo auto, estará en exhibición todos los viernes en la tienda de refacciones automotrices Autozone que se ubica por la calle 200, junto con otros miembros del ´Car Club Dreams´.

El individuo asegura que, si compró el pequeño vehículo y hasta posa con el en una foto que ha mostrado en sus redes sociales. Sin embargo, esta noticia que se hizo viral en redes sociales sobre la supuesta adquisición del carro más barato del mundo, ha sido totalmente "falsa" ya que, al parecer otro hombre del estado de Hidalgo, también es propietario del famoso carrito chino.

Hay personas que aseguran haber visto el pequeño automóvil en otros estados de la república mexicana. Sin embargo, ni es de Hidalgo, ni de Cajeme, ni de Pachuca y tampoco de Tamaulipas dónde dicen que está el modelo Chang Li S1 Pro. El auto mostrado en las fotografías, resultó ser un "Bajaj Qute" fabricado en la India, pero ninguna de las personas que aparecen junto al auto son propietarias.

Muchos internautas se han burlado en redes sociales del diseño del pequeño auto, señalando que solo sirve "para ir a las tortillas y el mandadito" y otros expresan que hay que tener cuidado con esos automóviles, ya que no alcanzan una gran velocidad.

Mientras muchos especulan y comentan lo que piensan y otros desean tener en su propiedad el auto chino, lo cierto es que dicho auto, no se venderá en México por cuestiones de aduana y porque no está autorizado para ser vendido en el país por no cumplir con la Norma Oficial 195 obligatoria para todos los vehículos nuevos e importados que se comercializan en el país.