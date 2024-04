Eclipse Solar: Estos son los memes más divertidos de este fenómeno astronómico

Este lunes 8 de abril se presentará un eclipse total de Sol, por lo que las redes sociales se han inundado de todo tipo de publicaciones en torno a este evento tan esperado, sobre todo los memes han invadido el Internet.

Este magnífico espectáculo celeste tendrá un poco más de 4 minutos de oscuridad total en las regiones que están en la trayectoria de umbra, como Mazatlán, Sinaloa; Durango, Durango; Monclova y Saltillo, Coahuila, en las demás regiones se apreciará como eclipse parcial.

Usuarios de redes no han dejado pasar la oportunidad de manifestarse ante este fenómeno espectacular, que no se presenta desde 1991 y no volverá a ser visible hasta el 30 de marzo de 2052.

LOS MEJORES MEMES DEL ECLIPSE SOLAR 2024