Dan cátedra a Belinda de qué hacer con anillos de compromiso

Como si de dar una cátedra a Belinda de qué hacer con el anillo de compromiso que le dio el cantante Christian Nodal , una joven tiktoker compartió en su cuenta lo que ha hecho con los que a ella le han entregado varios jóvenes, los cuales no regresa.

A través de un video, la usuaria cuenta que tiene lo que se regala no se devuelve, y muestra lo que ella llama el "Cofre de los Soldados Caídos", y narra la historia más triste de todas esas piezas.

Se trata de una joven que contó que ha tenido cinco relaciones de soldados caídos que han acabado, pero todas tienen un común denominador: anillo de compromiso.

"Yo digo que lo regalado ya no se devuelve... yo la verdad me los quedó como símbolo de un trofeo de almas que yo tomé y después de mi su vida se les fue...", expone inicialmente.

Al parecer, en todas las relaciones las cosas parecían ir bien; sin embargo, luego de que le dieran la joya, las cosas empeoraban.

Luego narró la historia más triste detrás de una de ellas, y corresponde al del joven al que sólo identifica como "El Villa", contracción de Villanueva.

"Llevaba saliendo con este chavo como cinco meses y la relación no era seria, porque el chavo viajaba demasiado", explicó.

Afirmó que el joven era tacaño y que se creía miembro de la delincuencia organizada; además, en una salida, éste se atrevió a decirle que cuando se casaran no quería que ella se dedicara a la música.

"Podría ser una mantenida, pero dedicarme a la música, en mis sueños, porque eso no le daba buena espina".

Luego de tanto insistir con la idea del matrimonio, ella se cansó de la situación y decidió terminarlo; sin embargo, él se aferró y le prometió no volver a tocar el asunto, cosa que no cumplió.

Y es que esa semana se celebrarían los quinceaños de la entonces cuñadita, y cuando estaban en la mera fiesta, "El Villa" llegó con una banda musical, que a su parecer lo hacía mal, y le pidió matriomnio delante de la familia de él y demás invitados.

"La familia aplaudiendo y gritando, y yo le dije que no", expuso, "el vato se emperró, fui odiada por él y por su familia, fue la burla de sus amigos, pero yo ya sabía que no me iba a casar", concluyó.

Aunque parecería cruel lo que pasó, los internautas dividen sus posturas, pues mientras unos la censuran por su manera de tratar a los hombres, mientras que otros alaban su capacidad para no dejarse manipular, ni ceder a la presión social.