Brincos Dieras cambia la vida de joven rapero en la ExpoGan 2025

Una vez más, Hermosillo se convierte en el escenario de un emotivo momento que está conmoviendo a miles en redes sociales. Durante la esperada presentación de Brincos Dieras en el Palenque de la ExpoGan Hermosillo 2025, un joven asistente vivió una noche que le cambió la vida gracias a su talento, carisma y el generoso corazón del público sonorense.

Como parte de su show, el popular comediante organizó una batalla de rap entre jóvenes del público. Entre risas y rimas, destacó un joven que, con creatividad y flow, se ganó los aplausos y el premio de 3 mil pesos ofrecidos por Brincos Dieras. Pero eso solo fue el comienzo.

Al ser entrevistado por el comediante, el joven reveló que trabaja en una tienda Ley acomodando verdura y donde obtiene bajos ingresos y que hizo un gran esfuerzo económico para poder asistir al show. Conmovidos por su historia y talento, los asistentes comenzaron a entregarle dinero espontáneamente, logrando una verdadera "megacolecta" que llenó un bote con billetes.

LO PREMIAN EN GRANDE

"La verdad nunca me había subido a un escenario y hoy lloro no porque gané, sino por la alegría que me da su apoyo", dijo entre lágrimas, recibiendo una ovación. Mientras que en forma de broma, el comediante le dijo "Regrésame mis tres mil pesos".

Pero las sorpresas no terminaron ahí. Negocios locales y asistentes comenzaron a ofrecerle regalos inesperados:

Hotdogs gratis durante un año

Un tratamiento dental completo

Una puerta eléctrica

Un paquete de botas, sombrero y cinto

En su cuenta de TikTok, Roberto Carlos Oliva Barajas, nombre real del payaso Brincos Dieras, agradeció a Hermosillo por demostrar una vez más su solidaridad, recordando el gesto similar que vivió una mesera en su show de 2023.

"A lo mejor tú tienes poco, pero tienes todo para ser feliz", le dijo Brincos Dieras al joven, cerrando uno de los momentos más emotivos del año en la capital sonorense.