Bloquearon su cuenta de "Insta" y tuvo sexo con empleados de Meta

Kitty Lixo, según su cliente de OnlyFans, reveló recientemente en el podcast "No Jumper", pudo recuperar hasta 3 veces su cuenta de Instagram desactivada, luego de conectarse con varios empleados de Instagram.

El presentador del podcast Adam (@adam22) fue el encargado de sacar a la luz pública dicho hecho, el testimonio de la creadora de contenido donde contó al detalle toda la historia, como parte una pregunta sobre "la cosa más zorra que hizo".

En el video, Lixo explicó que cuando cerraron su Instagram por primera vez, empezó a tener relaciones con su amigo que trabajaba en Instagram para recuperarlo.

Lixo le dijo al sitio Daily Dot que la primera vez que eliminaron su cuenta, no tenía idea de cuál fue el motivo. "Después de hacerlo finalmente encontré a una persona que realmente mencionó que no me habían cerrado la cuenta por una solicitud, sino que debido fue vulnerada", afirmó.

"El primer hombre con el que platiqué revisó mi cuenta y dijo que era contenidos sexual y luego apeló debido a que no había ninguna solicitud más en que un enlace de mi "Only" en mi biografía".

En caso de querer recuperar la cuenta, se debería pasar por una instancia de apelación en la que un moderador de la red social hace una evaluación del caso.

"Básicamente, me dijo que el departamento de seguridad está pendiente de revisión". Para acortar los plazos, Lixo ingresó al perfil de LinkedIn de su amiga y buscó sus conexiones de Instagram hasta que encontró las que trabajaban en el Departamento de Seguridad de Instagram.

Después de enviarles mensajes sobre su cuenta sin tener respuesta, la creadora de contenido decidió de manera directa "acosarlos" mediante mensajes privados. "Los contacté en mi Instagram con mi cuenta de respaldo y logré encontrar una pareja, no de ese departamento, sino a personas que trabajaban en Instagram en Los Ángeles", comentó en el video.

Según un artículo de la plataforma feminista Refinery29 publicado en 2021, la actualización de los Términos y Condiciones de uso que Instagram hizo en diciembre de 2020 afectó de manera directa a la sociedad de trabajo sexual y, en particular, a los creadores de contenido en OnlyFans.

Una fuente de Facebook le dijo a Refinery29 que "si bien OnlyFans no es un website pornográfico, sabemos que se puede usar de esa forma, por lo que tomamos medidas en las cuentas que comparten enlaces de OnlyFans cuando se combinan con otro contenido sexualmente sugerente".

Al mismo tiempo, reconoció que muchas de las personas en Instagram son hombres y es posible que no les guste ver a una mujer mostrando su cuerpo en internet, incluso si no está desnudo.