Así puedes salvar a Tiny Chef de la cancelación, El tierno personaje que se ganó el corazón del público

La cancelación de "The Tiny Chef Show" por parte de Nickelodeon ha despertado una ola de cariño y apoyo hacia uno de los personajes más adorables de la televisión infantil.

EL PEQUEÑO CHEF QUE CONQUISTÓ A TODOS

Si pasas tiempo en redes sociales, probablemente ya viste el revuelo: Nickelodeon ha cancelado la entrañable serie The Tiny Chef Show, una decisión que entristeció profundamente a sus fans y al propio protagonista. Pero, ¿quién es Tiny Chef y por qué tantas personas están hablando de él?

Tiny Chef es un personaje animado que debutó en 2022 en Nickelodeon. Fue creado por Rachel Larsen, Ozlem "Ozi" Akturk y Adam Reid, quienes imaginaron a un chef diminuto, herbívoro y con una ternura desbordante. Desde la comodidad de su hogar, que es nada menos que un árbol, enseña a los más pequeños a preparar deliciosos platillos en porciones miniatura.

Con apenas 8 pulgadas de altura (6.5 sin su característico sombrero), Tiny Chef se describe como alguien que ama tocar el banjo, jugar interminables partidas de Uno y evitar hablar de su peso porque, según su equipo, "es de mala educación preguntar eso".

UN SHOW PEQUEÑO CON GRANDES LOGROS

The Tiny Chef Show no solo fue bien recibido por su audiencia, sino que también fue reconocido por su calidad. En 2022 y 2025, ganó premios en los Children´s and Family Emmy Awards por su sobresaliente escritura, dirección y animación.

A lo largo de tres temporadas y 41 episodios, el programa ofreció recetas, risas y una buena dosis de ternura. Sin embargo, el 24 de junio de 2025, llegó la noticia que nadie quería escuchar: Nickelodeon canceló la serie. En un emotivo video compartido en redes sociales, se puede ver a Tiny Chef llorando en su cama tras recibir la noticia.

¿QUÉ SIGUE PARA TINY CHEF?

Pese al golpe, el equipo detrás del personaje no se da por vencido. Han iniciado una campaña de financiamiento colectivo para seguir produciendo contenido, esta vez de manera independiente.

En la página oficial del show es posible realizar donaciones, pero también se puede apoyar de otras maneras: suscribiéndose a su canal de YouTube o siguiéndolo en redes sociales. Incluso si no puedes contribuir con dinero, compartir su historia ya es una forma valiosa de mantener vivo el proyecto.

Tiny Chef no guarda rencor. En palabras de su equipo, "Chef no quiere que nadie culpe a sus amigos de allá; simplemente está muy triste por no poder seguir presentando un programa que adora".