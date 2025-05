Alberto del Río explota contra conductores y foro de Venga la Alegría

Un video que circula en redes sociales ha causado gran revuelo entre los internautas. En él, se ve al reconocido luchador Alberto del Río, también conocido como "El Patrón", protagonizando una escena de tensión durante una transmisión en vivo del matutino Venga la Alegría, de TV Azteca.

Los hechos ocurrieron la mañana del jueves 29 de mayo, cuando el exestrella de la WWE fue invitado al programa para participar en una dinámica. Lo que parecía una interacción más dentro del show rápidamente se salió de control.

¿CÓMO EMPEZÓ LA CONFRONTACIÓN?

Durante su participación, Alberto del Río tuvo una fuerte discusión con varios miembros del equipo del programa y terminó atacando físicamente al luchador Hijo del Vikingo, quien también se encontraba en el set. La situación sorprendió a todos los presentes y generó caos detrás de cámaras.

La productora general del programa, Maru Silva, intentó controlar la situación solicitando que Alberto abandonara el set. Sin embargo, su salida no fue pacífica. De acuerdo con lo ocurrido, al intervenir el personal de seguridad para retirarlo del lugar, también fueron agredidos por el luchador.

Ante lo ocurrido, la producción decidió interrumpir la transmisión con un corte comercial inesperado. Al regresar al aire, los conductores aseguraron que todo había vuelto a la normalidad y dieron paso a una breve entrevista con Hijo del Vikingo, quien confirmó que se encontraba estable, aunque había sufrido algunos golpes menores.

La audiencia no tardó en reaccionar en redes sociales. Muchos se preguntaron si lo sucedido fue parte de un montaje o si realmente se trató de una agresión no planeada. Algunos miembros del elenco aseguraron que no estaba en el guion y que el enfrentamiento fue completamente real.

¿REALIDAD O ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN?

Las dudas se intensificaron cuando, minutos después del incidente, Alberto del Río apareció en un video publicado en las cuentas oficiales del programa promocionando su próxima pelea.

"Si ustedes creen que esto es lo que están esperando, es un preámbulo. Lo bueno, lo importante viene este sábado en el gimnasio Juan de la Barrera, lucha libre AAA", expresó en el clip.

Este giro dejó a muchos televidentes desconcertados y con la sospecha de que todo podría haber sido una estrategia de promoción encubierta.

¿CÓMO REACCIONÓ LA PRODUCCIÓN?

Hasta el momento, Venga la Alegría no ha ofrecido una declaración oficial sobre el altercado, lo que mantiene a la audiencia en la incertidumbre. Mientras tanto, el video continúa generando comentarios divididos en redes sociales: algunos condenan la violencia y otros creen que fue parte de una campaña publicitaria para el evento de lucha libre.

La línea entre lo real y lo actuado parece difusa en este episodio, y la polémica apenas comienza.