3 promociones de audífonos que puedes aprovechar en internet este julio

Este mes de julio es una excelente oportunidad para renovar tus audífonos sin afectar tu bolsillo. Diversas plataformas de comercio electrónico están ofreciendo atractivos descuentos, con precios reducidos en modelos de última tecnología.

A continuación, te compartimos tres ofertas destacadas que puedes encontrar en línea.

PROMOCIONES DE AUDÍFONOS QUE PUEDES APROVECHAR ESTE JULIO

Billboard Audífonos Inalámbricos Soul Track On Ear

Los audífonos Soul Track On Ear de Billboard, te darán la fidelidad de audio que necesitas para esa canción que no deja de sonar en tu cabeza. Tienen función de cancelación de ruido ambiental, perfectos para que realices tus actividades con concentración máxima cada que los uses.

Su batería recargable te dará una duración de hasta 5 horas, y en caso de que se termine la carga de tu batería.

su función dual permite que conectes un cable auxiliar de 3.5 mm para que no pares de escuchar tu música favorita.

Estos audífonos son ideales para acompañarte en cada momento del día, pues cuentan con micrófono para responder llamadas.

JBL Audífonos Gamer Over Ear Quantum 100

JBL QuantumSOUND Signature proporciona un sonido envolvente totalmente realista para que puedas ganar todas las batallas

Su diadema ligera y las almohadillas de espuma viscoelástica están pensadas para las sesiones de gaming más largas

Los JBL Quantum 100 te permiten dirigir las tropas con total claridad, el micrófono direccional vocal de asta desmontable incorpora función de silencio

Son compatibles con el sistema de sonido envolvente nativo de ordenadores con Windows 10 y las consolas Xbox ONE

Creados para gaming en PC, los JBL Quantum 100 también son compatibles con Xbox,PlayStation, Nintendo Switch, Mobile, Mac y RV a través de un jack de 3.5mm

soundcore Audífono Inalámbricos Diadema Bluetooth H30i

Los audifonos supraaurales inalámbricos soundcore H30i cuentan con diafragmas de gran tamaño de 40 mm que generan un audio potente en todo momento, así como graves mejorados, para hacer que la música cobre vida.

Nunca deje de escuchar música gracias la asombrosa O duración de la batería de 70 horas con una sola carga. Realice una carga ultrarrápida de los soundcore H30i y disfrute de 4 horas de reproducción con una carga rápida de 5 minutos.

Los audifonos inalámbricos diademas soundcore H30i son ideales para sesiones de escucha más largas, ya que sólo pesan 183 gramos. Fabricados con audífonos de cuero suave y una forma ergonómica, la fatiga auditiva ya no será un problema.

Pruebe lo mejor de ambos mundos con Bluetooth 5.3. Esté escuchando música o viendo una película, cambie fácilmente de un dispositivo a otro para atender una llamada entrante o ver un vídeo rápido.

Cree una experiencia auditiva totalmente personalizada con la aplicación soundcore. Cambie a su gusto sus propios ajustes del ecualizador o elija entre las opciones prestablecidas, active el ruido blanco relajante, etc.