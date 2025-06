Unión de Usuarios de Sonora asesora sobre temas de CFE

Por temporada de calor hay mayor incidencia de apagones de luz eléctrica, por lo cual, la Unión de Usuario en voz de líder Ignacio Peinado Luna, brindó recomendaciones para evitar perder sus aparatos electrónicos, así como indicaciones sobre cómo realizar un reporte ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En el tema de los reportes, indicó que es muy importante que el usuario realice su reporte comunicándose vía telefónica al 071, que es el número oficial de la CFE, donde podrán describir la falla que se haya presentado en el hogar.

"Este es un proceso muy importante que se debe hacer porque al hacer el reporte la CFE asigna un folio y a través de este número el usuario podrá dar un seguimiento real y efectivo", indicó Peinado Luna.

Aunado a lo anterior, destacó que, en caso de no realizar el reporte, no se podrá dar seguimiento que sea de conformidad para el usuario debido a que no cuentan con un respaldo o caso por el cual abogar a favor del afectado.

En cuanto a los apagones que son más constantes en estas temporadas, dijo que para evitarlos es necesario tratar de no sobrecargar los medidores, pero también peinado Luna, dijo que como organización se encuentran asesorando a los usuarios respecto a este tema, específicamente para que redacten una carta dirigida a la CFE donde se expliquen los hechos en caso de perder electrodomésticos.

"Si el usuario tiene la factura de los aparatos, debe anexarla al escrito, si no cuenta con la documentación, no importa, de todos modos debe hacer el escrito y entregarlo, pero si es mejor que se tenga el mayor número de evidencias", subrayó el dirigente de la Unión de Usuarios.

Destacó que es importante que las viviendas cuenten con la instalación conocida como varilla a tierra, un mecanismo que ayuda a prevenir daños por sobrecargas o sobrevoltajes y advirtió que la situación se ha recrudecido este verano.