Turismo no baja, presa y arroyos entre lo más visitado en Álamos

Los paseos y recorridos a la presa Pilares y a los distintos arroyos de Álamos se han convertido en el destino ideal para turistas, al detectarse una afluencia considerable a estos lugares, aprovechando el periodo vacacional escolar, explicó la coordinadora de Turismo en Álamos, María José Barriga.

La funcionaria municipal mencionó que en las últimas semanas, se ha observado una afluencia considerable en Álamos, a pesar de que es considerado una temporada baja, sin embargo, el impacto se está presentando principalmente durante los fines de semana.

Para el sector hotelero, explicó que también ha generado un impacto, al concentrarse la ocupación hotelera en hasta un 50 por ciento, cifras muy alentadoras si se considera que esta época del año suele ser baja.

"Si ha estado visitando el turista la ciudad, las vacaciones escolares están ayudando y aún queda una semana, por lo que esperamos que siga impactando positivamente", agregó.

Los principales recorridos, dijo que se están realizando hacia los arroyos o zonas cercanas a la presa, donde el vacacionista pueda ver paisajes verdes y el agua corriendo, son aptos para toda la familia.

"También en los lugares tradicionales, como el Mirador, la Aduana y hasta las Plazas, se concentran muchos vacacionistas en cada fin de semana, ya entre semana es menos asistencia, pero si es recurrente que nos visiten", agregó.

La coordinadora de Turismo detalló que en Álamos se tienen muchos atractivos dignos de visitar, por lo que recomendó a las familias de la región el aprovechar el tiempo libre y conocer la cultura y tradición características del pueblo mágico.