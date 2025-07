Staus apoya a padres de familia, esperan reunirse con rectora de Unison

Son cerca de 4 mil estudiantes los que quedaron fuera de la Universidad de Sonora (Unison) como aspirantes de primer ingreso, los cuales están siendo respaldados por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) para que se abran más opciones de ingreso, informó Cuauhtémoc Nieblas Cota, Dirigente del Staus.

De la cifra mencionada solo algunos se encuentran en pie de lucha, acompañados de sus padres en busca de una reunión con la rectora de la universidad, el objetivo es que se brinde principalmente la opción de ingreso en la licenciatura de medicina que, a diferencia de otras carreras, esta no cuenta con tronco común, lo que indica que el interesado deberá presentar el examen de admisión cada vez que se publique la convocatoria.

"No han sido atendidos por la rectora, pero si vimos que estuvo con el gobernador, esperamos que hayan tocado el tema presupuestal para la universidad y así se resuelva esta situación. El congreso del Estado aprobó alrededor de 400 millones de pesos extraordinarios para llevar una elección que costó muchísimo y para eso sí hubo recurso", señaló Nieblas Cota.

El dirigente del Staus, añadió que, así como hubo presupuesto para atender el tema de la elección extraordinaria para los cargos del Poder Judicial de manera urgente, que también se debe velar por la educación de los jóvenes, y que se debe destinar mayor recurso a la Unison para brindar la oportunidad de contar con una formación académica profesional a quienes aspiran a eso.

Una de las propuestas es que se abra un grupo especial de tronco común para la licenciatura de medicina, con el objetivo y compromiso que los aspirantes se podrán inscribir de manera regular al pasar al siguiente semestre.

Por su parte, el padre de familia, José Carmen Barrón, dijo que la universidad no ha dado respuesta congruente y que solo les han dicho que no hay cupo, pero saben que sí se cuenta con maestros disponibles y con presupuesto. "Queremos que rectoría de una explicación lógica y vamos a gestionar, a platicar con los maestros para que los muchachos no queden fuera".

En común acuerdo entre Staus, padres de familia y los aspirantes, dieron a conocer que en caso de no recibir respuesta por parte de la rectora de la Unison, se presentarán en el Palacio de Gobierno hasta que sean atendidos por el gobernador Alfonso Durazo.